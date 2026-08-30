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Lào Cai ‘cháy’ phòng trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9

Văn Đức

TPO - Nhiều homestay, bungalow, khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch nổi tiếng của Lào Cai như Mù Cang Chải, hồ Thác Bà, Hạnh Phúc và Sa Pa đã kín phòng trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, khi lượng du khách được dự báo tăng mạnh.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Cường Hải (xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai) cho biết, khu du lịch suối khoáng nóng Cường Hải có 27 bungalow phục vụ du khách đã kín lịch trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

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Khu du lịch suối khoáng nóng Cường Hải, xã Hạnh Phúc.

Theo ông Cường, 27 bungalow của đơn vị có sức chứa khoảng 100 khách đã được đặt cách đây khoảng 1 tháng. Hiện cơ sở tập trung bổ sung thực phẩm, đồ dùng nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong thời gian lưu trú tại đây.

Cũng tại xã Hạnh Phúc, theo khảo sát của phóng viên, một số homestay, khu nghỉ dưỡng như Na Thẩm Eco Hill, An Lavita Nature Resort, cũng trong tình trạng "cháy phòng".

Tương tự, tại khu nghỉ dưỡng Thác Bà Paradise (xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) cũng không còn phòng trống dịp nghỉ lễ. Ông Lê Văn Tuyên, Chủ tịch Hợp tác xã du lịch Hồ Thác Bà cho biết, hiện cơ sở đã cháy phòng từ giữa tháng 8. Trong đó, 16 bungalow cùng với nhà cộng đồng với sức chứa gần 150 người đã được đặt lịch từ sớm.

Tại các xã khu vực Mù Cang Chải với loạt hoạt động hấp dẫn trong lễ hội mùa vàng cùng với các chương trình như bay trên mùa vàng, diễu diễn đường phố, chạy marathon... thu hút sự chú ý của đông đảo du khách.

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Hoạt động bay trên mùa vàng diễn ra dịp nghỉ lễ khiến du khách thích thú.

Ông Nguyễn Ngọc Sỹ, Phó phòng Văn hoá - Xã hội xã Mù Cang Chải cho biết, đến hiện tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã kín chỗ. Địa phương đang phối hợp cùng các lực lượng tổ chức tuyên truyền đến người dân, tổ lái xe ôm, hợp tác xã trong việc không tăng giá dịch vụ, giữ hình ảnh một điểm du lịch gần gũi, thân thiện đối với du khách gần xa.

Tại khu du lịch Quốc gia Sa Pa, với loạt hoạt động đã và đang triển khai, lượng du khách đến với Sa Pa dịp nghỉ lễ tăng vọt, công suất phòng lưu trú tại Sa Pa được dự báo đạt khoảng 85-90%.

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Sa Pa chật kín phương tiện dịp nghỉ lễ.

Tại xã Bắc Hà, không khí chuẩn bị đón khách cũng diễn ra khẩn trương. Các cơ sở lưu trú chủ động chỉnh trang khuôn viên, kiểm tra phòng nghỉ, bảo đảm nhân lực phục vụ.

Để tăng thêm sức hút, xã Bắc Hà tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nổi bật là vòng chung kết giải đua ngựa tháng 8 và giải đua ngựa tuần đầu tháng 9 tại sân vận động trung tâm xã.

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phạm Thị Kim Anh cho biết: “Công tác chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ được chuẩn bị chu đáo với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc, địa phương cũng chủ động liên kết với các xã lân cận để đa dạng sản phẩm du lịch. Đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát việc bảo đảm các điều kiện về lưu trú, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn”.

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Sa Pa xây dựng chuỗi hoạt động xuyên suốt dịp nghỉ lễ.

Chuẩn bị đón khách dịp Quốc khánh 2/9 và những tháng cuối năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp và ban quản lý các khu, điểm du lịch chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết; bảo đảm an ninh, an toàn; xây dựng phương án phân luồng khách và phương tiện hợp lý, tránh tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông tại các điểm đông người.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Sơn Bình, ngành đang tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, việc niêm yết giá, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nhất là tại những địa bàn trọng điểm.

Cùng với đó, phối hợp các địa phương xây dựng phương án đón khách, bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, hạn chế tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách, góp phần giữ gìn hình ảnh du lịch Lào Cai văn minh, thân thiện.

Văn Đức
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