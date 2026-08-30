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Vụ chuyến bay Cần Thơ - Đà Lạt quay đầu: Vận động khách sạn trả lại tiền cọc

Cảnh Kỳ

TPO - Chính quyền địa phương ở Đà Lạt đã vận động các cơ sở lưu trú hoàn tiền cọc cho du khách bị ảnh hưởng sự cố chuyến bay Cần Thơ - Đà Lạt ngày 28/8 vừa qua.

Thông tin được bà Trần Thị Vũ Loan - Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong trưa nay (30/8).

Theo bà Loan, nhằm đảm bảo quyền lợi cho du khách gặp sự cố bất khả kháng trên chuyến bay VN8020: Cần Thơ - Đà Lạt hôm 28/8, UBND phường đã cử cán bộ làm việc trực tiếp với các cơ sở lưu trú trên địa bàn có khách trên chuyến bay bị ảnh hưởng.

Sau khi làm việc, cả 4 cơ sở lưu trú liên quan trên địa bàn đều đồng ý phương án hỗ trợ, hoàn trả tiền đặt cọc cho các đoàn khách. Trong đó, có cơ sở đã hoàn trả 100% tiền đặt cọc cho khách, một số đổi lịch lưu trú cho khách qua ngày khác không thêm phí.

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Hành khách lên chuyến bay Cần Thơ - Đà Lạt chiều 28/8 nhưng phải quay đầu.

Theo lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, các điểm lưu trú có khách yêu cầu hủy phòng đều đã và đang hoàn tất việc hoàn trả tiền.

Địa phương cũng kêu gọi người dân, du khách nếu có thêm thông tin về các trường hợp bị ảnh hưởng còn sót thì cung cấp cho phường để hỗ trợ.

Một hành khách (ngụ Cần Thơ) của chuyến bay VN8020 cho biết, trong sáng nay đã nhận được tiền cọc do khách sạn ở phường Xuân Hương - Đà Lạt hoàn trả.

Như tin đã đưa, chuyến bay mang số hiệu VN8020 do hãng VASCO khai thác, từ Cần Thơ đi Đà Lạt có lịch khởi hành tại sân bay Cần Thơ lúc 8h ngày 28/8. Tuy nhiên, gần giờ bay, hãng thông báo hoãn tới 17h do lỗi kỹ thuật.

Tới giờ bay mới, khách đã lên máy bay, máy bay cũng lăn ra đường băng để khởi hành thì phải quay lại nhà ga. Sau thời gian chờ đợi, hành khách nhận thông báo chuyến bay không cất cánh do lỗi kỹ thuật và lùi lịch sang ngày hôm sau. Nhiều hành khách bức xúc vì đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ, đã đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt…

Tối 29/8, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cũng liên lạc với PV Tiền Phong nắm thông tin về hành khách và cơ sở lưu trú để có phương án hỗ trợ.

Sau thời gian tạm ngưng, đường bay Cần Thơ - Đà Lạt hoạt động trở lại ngày 19/8 vừa qua. Đường bay do Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO), thành viên của Vietnam Airlines khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Riêng tháng 9 và tháng 10, tần suất được điều chỉnh còn 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Cảnh Kỳ
#chuyến bay #Đà Lạt #Cần Thơ #hoàn trả tiền #khách sạn #sự cố chuyến bay #du khách

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