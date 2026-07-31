Du khách đổ về phía tây Đà Nẵng khám phá di sản Chăm - Cơ Tu

Rất đông du khách đã đổ về Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, TP. Đà Nẵng trong Ngày hội Đông Giang 2026. Lần đầu tiên, nghệ thuật Champa và Cơ Tu cùng xuất hiện trong một chương trình biểu diễn, mở hướng liên kết giữa bảo tồn di sản và phát triển sản phẩm du lịch văn hóa.

Tối 30/7, đông đảo du khách đổ về Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang (TP Đà Nẵng) để thưởng thức đêm giao lưu nghệ thuật giữa Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn và khu du lịch. Sự kiện là điểm nhấn của Ngày hội Đông Giang 2026, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên các giá trị văn hóa Champa và Cơ Tu cùng được giới thiệu trong một không gian biểu diễn phục vụ công chúng.

Lần đầu tiên những giá trị văn hóa Champa và Cơ Tu được giới thiệu trong cùng một chương trình biểu diễn phục vụ khách du lịch tối 30/7

Với sự tham gia của 45 nghệ nhân, diễn viên, chương trình "Vũ điệu đại ngàn - Âm vang tháp cổ" tái hiện hành trình kết nối giữa di sản tháp cổ Mỹ Sơn và không gian văn hóa đại ngàn của đồng bào Cơ Tu. Các tiết mục độc tấu kèn Saranai, Đêm Mỹ Sơn huyền thoại, Vũ điệu đại ngàn được dàn dựng kết hợp âm nhạc dân gian, cồng chiêng, múa truyền thống và sân khấu thực cảnh, mang đến bức tranh văn hóa đặc trưng của miền Trung.

Ngày hội Đông Giang 2026 thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc như giao lưu nghệ nhân, trình diễn nghề truyền thống, khám phá văn hóa đồng bào Cơ Tu, thưởng thức ẩm thực bản địa...

Du khách đến trải nghiệm tại ngày hội.

Chính sách miễn phí vé cáp treo, cầu kính Ngọc Rồng cùng chuỗi hoạt động văn hóa, trải nghiệm góp phần tạo sức hút cho sự kiện.

Trong bối cảnh Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển, khu vực phía Tây được xác định là vùng trọng điểm phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và văn hóa cộng đồng. Việc liên kết giữa các điểm đến được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách và tạo động lực phát triển cho địa phương.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, chương trình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách dù phần trình diễn của Mỹ Sơn đã được rút gọn so với chương trình biểu diễn thường kỳ tại khu di tích. Điều này cho thấy các giá trị văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể được giới thiệu ở nhiều không gian khác nhau mà vẫn giữ được sức hấp dẫn, đồng thời mở ra mô hình liên kết hiệu quả giữa các điểm đến di sản.

Bà Đặng Phạm Triều Vân - Giám đốc điều hành Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang - cho biết, doanh nghiệp xác định Ngày hội Đông Giang không chỉ là hoạt động kích cầu du lịch mà còn là một phần trong chiến lược phát triển lâu dài dựa trên nền tảng văn hóa. Việc kết nối các không gian di sản để hình thành những sản phẩm du lịch khác biệt sẽ góp phần gìn giữ các giá trị truyền thống, đồng thời xây dựng khu vực phía Tây Đà Nẵng trở thành điểm đến giàu bản sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam.