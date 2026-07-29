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Hàng không - Du lịch

Hành trình

Đường bay Đồng Hới - Cam Ranh khai thác từ ngày 16/8

Phùng Quang

Từ ngày 16/8, đường bay Đồng Hới - Cam Ranh sẽ chính thức được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Tuyến bay mới không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Quảng Trị và Khánh Hòa mà còn mở rộng cơ hội phát triển du lịch liên vùng, kết nối các giá trị di sản, văn hóa và biển đảo, đồng thời tạo động lực thúc đẩy giao thương và hợp tác giữa hai địa phương.

Sáng 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways) tổ chức hội nghị công bố đường bay mới Đồng Hới - Cam Ranh cùng các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026.

Tại hội nghị, Sun PhuQuoc Airways chính thức công bố kế hoạch khai thác đường bay Đồng Hới - Cam Ranh và ngược lại từ ngày 16/8/2026 bằng tàu bay Airbus A320 NEO hiện đại, với sức chứa khoảng 200 hành khách mỗi chuyến.

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Đại diện Sun PhuQuoc Airways công bố việc khai thác đường bay Đồng Hới - Cam Ranh.

Đường bay được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ Nhật. Chuyến bay từ Đồng Hới khởi hành lúc 12h05, đến Cam Ranh lúc 13h25; chiều ngược lại khởi hành từ Cam Ranh lúc 14h05 và đến Đồng Hới lúc 15h30. Lễ đón chuyến bay đầu tiên từ sân bay Đồng Hới (Quảng Trị) - Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) sẽ diễn ra vào ngày 16/8/2026 tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Đường bay mới được kỳ vọng mở rộng nguồn khách giữa Quảng Trị và Khánh Hòa, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các chương trình tham quan, gói sản phẩm du lịch (combo) đặc trưng khám phá con đường di sản miền Trung, một hành trình đa trải nghiệm, kết nối được du lịch biển, nghỉ dưỡng của Khánh Hòa với các giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái của Quảng Trị.

Qua đó, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu của du khách. Đồng thời, thông qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, du khách từ Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ còn đặc biệt có thêm cơ hội tiếp cận các thị trường khách du lịch chi tiêu cao từ các tỉnh phía Nam, đặc biệt là các thị trường khách du lịch quốc tế.

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Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa - phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026. Cụ thể, Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa diễn ra từ ngày 14/8-18/8, bao gồm các hoạt động chính: Hội nghị ký kết Chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa Khánh Hòa và Quảng Trị; Chương trình giao lưu nghệ thuật và quảng bá du lịch Khánh Hòa; Tổ chức đoàn khảo sát (Famtrip, từ ngày 15-16/8, tại các khu, điểm du lịch tỉnh Quảng Trị)...

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, thông qua chuỗi hoạt động này, Khánh Hòa mong muốn quảng bá những giá trị đặc sắc về văn hóa, du lịch của địa phương, mở rộng hợp tác với Quảng Trị cũng như mở rộng thị trường Bắc Trung Bộ trong xúc tiến điểm đến, phát triển sản phẩm và trao đổi nguồn khách. Việc kết hợp hoạt động xúc tiến với mở đường bay mới sẽ tạo nền tảng để các chương trình hợp tác giữa hai địa phương sớm được triển khai hiệu quả.

Phùng Quang
#Đường bay mới #Sun PhuQuoc Airways #đường bay mới Đồng Hới - Cam Ranh

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