Thí sinh Hoa hậu Việt Nam lần đầu tận thấy bảo vật quốc gia Hoàng đế chi bảo

TPO - Tại Bảo tàng Nam Hồng (Bắc Ninh), 53 thí sinh tham gia vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 có cơ hội chiêm ngưỡng gần hàng nghìn hiện vật đặc sắc, trong đó nổi bật nhất là ấn vàng Hoàng đế chi bảo.