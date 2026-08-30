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Văn hóa

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam lần đầu tận thấy bảo vật quốc gia Hoàng đế chi bảo

Nhóm PV

TPO - Tại Bảo tàng Nam Hồng (Bắc Ninh), 53 thí sinh tham gia vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 có cơ hội chiêm ngưỡng gần hàng nghìn hiện vật đặc sắc, trong đó nổi bật nhất là ấn vàng Hoàng đế chi bảo.

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Ngày 30/8, Báo Tiền Phong, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 phối hợp Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam tổ chức trải nghiệm Chuyến tàu Độc lập nhân dịp Quốc khánh 2/9, hành trình 5 cửa ô, Thăng Long - Kinh Bắc. Tàu xuất phát từ Ga Hà Nội, qua các ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên rồi dừng tại ga Từ Sơn (Bắc Ninh).
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Bảo tàng Nam Hồng là một trong những điểm dừng chân của đoàn. Tại đây, 53 thí sinh tham gia vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 có cơ hội chiêm ngưỡng gần 3.000 hiện vật đặc sắc gồm đồ đồng, đồ gốm thuộc các nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Champa có niên đại hàng nghìn năm. Không gian này cũng trưng bày nhiều hiện vật đồ đồng, đồ gốm, đồ sứ, tiền cổ, ngọc, đồ gỗ sơn son thếp vàng của các triều đại phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản.
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Không chỉ là nơi trưng bày, Bảo tàng Nam Hồng còn đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và quảng bá giá trị di sản văn hóa dân tộc.
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Thí sinh trong tà áo dài truyền thống, lưu lại khung hình cùng bảo vật quốc gia ấn vàng Hoàng đế chi bảo.
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Lê Phương Nghi lưu lại hình ảnh những hiện vật độc đáo chứa đựng trong đó là hàng thế kỷ lịch sử, văn hóa.
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Không gian Bảo tàng Nam Hồng được tổ chức thành 4 khu trưng bày chính, mỗi khu phản ánh lát cắt lịch sử và văn hóa khác nhau.
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Bảo tàng Nam Hồng được thành lập vào năm 2017, là tâm huyết của ông Nguyễn Thế Hồng - Chủ tịch Hội sưu tầm, nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc, đồng thời là Giám đốc bảo tàng.
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Bảo tàng Nam Hồng là điểm dừng chân đầy ý nghĩa trong hành trình về miền Kinh Bắc của thí sinh hoa hậu. Hầu hết thí sinh lần đầu được ghé thăm nơi này. Sau chuyến đi, họ thu nạp những kiến thức về lịch sử, văn hóa dân tộc cũng như văn hóa Kinh Bắc.
Nhóm PV
#Hoa hậu Việt Nam #Hoàng đế chi bảo #Bảo tàng Nam Hồng #Văn hóa Việt Nam #di sản

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