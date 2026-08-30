Thí sinh Hoa hậu Việt Nam lần đầu tận thấy bảo vật quốc gia Hoàng đế chi bảo

TPO - Tại Bảo tàng Nam Hồng (Bắc Ninh), 53 thí sinh tham gia vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 có cơ hội chiêm ngưỡng gần hàng nghìn hiện vật đặc sắc, trong đó nổi bật nhất là ấn vàng Hoàng đế chi bảo.
Ngày 30/8, Báo Tiền Phong, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 phối hợp Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam tổ chức trải nghiệm Chuyến tàu Độc lập nhân dịp Quốc khánh 2/9, hành trình 5 cửa ô, Thăng Long - Kinh Bắc. Tàu xuất phát từ Ga Hà Nội, qua các ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên rồi dừng tại ga Từ Sơn (Bắc Ninh).
Không chỉ là nơi trưng bày, Bảo tàng Nam Hồng còn đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và quảng bá giá trị di sản văn hóa dân tộc.