Nepal: Tìm thấy 24 thi thể bị chôn vùi trong một ngôi nhà sau lũ quét

TPO - Lực lượng chức năng Nepal đã tìm thấy 24 thi thể trong một ngôi nhà ở khu vực Bidur - nơi chịu ảnh hưởng bởi trận lũ quét kinh hoàng hôm 26/8.

“Chúng tôi cho rằng vẫn còn nhiều thi thể bị vùi lấp tại đó”, sĩ quan cảnh sát Bipin Regmi cho biết. “Công tác tìm kiếm các thi thể sẽ được tiếp tục vào sáng 1/9”.

Ông Mangal Tamang - một quan chức chính quyền địa phương - tiết lộ, trong số các thi thể được tìm thấy có một trẻ em, còn lại là người lớn.

Sáu thi thể đã được máy bay chuyển đến Kathmandu, trong khi số còn lại hiện đang được bảo quản tại địa phương, nhưng cũng sẽ sớm được chuyển đến thủ đô của Nepal.

Bùn đất nhấn chìm một trường học ở Dhading (Nepal). (Ảnh: Reuters)

Tính đến ngày 1/9, số người thiệt mạng trong trận lũ quét trên biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) đã lên đến 955 người, và 4.471 người vẫn đang mất tích.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah hôm 31/8 cho biết, công tác cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đang được đẩy mạnh và đến nay đã có hàng nghìn người được giải cứu.

"Tính đến thời điểm hiện tại, 11.379 người đã được giải cứu. Số lượng người mất tích hoặc chưa rõ tung tích vẫn đang tiếp tục biến động”, ông Shah cho biết trong một tuyên bố.

Ảnh những người bị mất tích được thân nhân dán bên ngoài một trung tâm y tế ở Kathmandu (Nepal). (Ảnh: Reuters)

Đề cập đến việc chuyển hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng - điều mà ông gọi là một trong những "ưu tiên hàng đầu" của chính phủ, Thủ tướng cho biết nguồn cung cấp đã đến tay gần 3.700 người, đồng thời cộng đồng quốc tế cũng đang hỗ trợ các hoạt động cứu trợ.

Tại huyện Rasuwa - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nguồn điện đã được khôi phục cho khoảng 30% số hộ gia đình, ông nói thêm.

Chính phủ Nepal hiện đang ưu tiên xây dựng các cây cầu tạm tại những khu vực như huyện Nuwakot và Rasuwa, nơi phần lớn các cây cầu đã bị phá hủy trong trận lũ quét tuần trước.

"Hiện chúng tôi có sáu cây cầu Bailey dài 48 m và một cây cầu dài 70 m”, Thủ tướng Shah nói, đề cập đến loại cầu di động được thiết kế để lắp ráp nhanh chóng.