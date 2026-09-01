Tháo túi ngực nhiều tuần vẫn chảy dịch: Bác sĩ phát hiện loại vi khuẩn đặc biệt

TPO - Tưởng chỉ là nhiễm trùng sau nâng ngực, người phụ nữ 38 tuổi không ngờ vết thương vẫn liên tục chảy dịch dù túi ngực đã được tháo bỏ nhiều tuần. Các bác sĩ phát hiện ổ áp xe còn tồn tại và đặt nghi vấn nhiễm loại vi khuẩn đặc biệt.

Sau hai lần phẫu thuật đặt túi ngực, người phụ nữ 38 tuổi liên tiếp gặp biến chứng nhiễm trùng. Dù túi ngực đã được tháo bỏ nhiều tuần, vết thương vẫn không liền, liên tục chảy dịch. Các bác sĩ nghi ngờ người bệnh nhiễm Mycobacteria không điển hình (NTM) - nhóm vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng dai dẳng, khó điều trị sau các thủ thuật xâm lấn và phẫu thuật thẩm mỹ.

Chị L.T.L., 38 tuổi, ở Thanh Hóa, từng phẫu thuật đặt túi ngực tại một cơ sở y tế khoảng 9 tháng trước. Tuy nhiên, sau can thiệp, người phụ nữ gặp biến chứng nhiễm trùng, phải tháo túi ngực và điều trị trong thời gian dài.

Khoảng 6-7 tuần trước khi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, do vẫn có nhu cầu cải thiện vòng một, chị L. tiếp tục thực hiện phẫu thuật đặt túi ngực lần thứ hai. Nhưng chỉ sau 1-2 tuần, vùng phẫu thuật bắt đầu chảy dịch, xuất hiện mủ.

Người bệnh quay lại cơ sở đã thực hiện phẫu thuật để xử trí. Túi ngực được tháo bỏ, vùng tổn thương được làm sạch, đồng thời sử dụng kháng sinh và chăm sóc vết thương. Thế nhưng, sau 2-3 tuần, vết mổ vẫn không thể liền lại. Dịch liên tục tiết ra từ khoang từng đặt túi khiến người bệnh phải tìm đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để được thăm khám chuyên sâu.

Tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, ThS.BS Nguyễn Ngọc Linh nhận thấy tổn thương của người bệnh có những đặc điểm không giống một trường hợp nhiễm trùng vết mổ thông thường.

Dịch tiết kéo dài, có dạng nhầy, giống gel. Đáng chú ý, khoang từng đặt túi ngực vẫn không liền dù vật liệu nhân tạo đã được lấy ra nhiều tuần. Cùng với tiền sử từng bị nhiễm trùng sau lần đặt túi trước đó, các bác sĩ đặt ra nghi ngờ về khả năng người bệnh nhiễm NTM, hay còn gọi là Mycobacteria không điển hình.

NTM là nhóm vi khuẩn tồn tại trong tự nhiên. Một số loài có thể gây nhiễm trùng da, mô mềm và được ghi nhận liên quan đến các thủ thuật xâm lấn, phẫu thuật, đặc biệt trong một số trường hợp có sử dụng vật liệu nhân tạo.

Điều khiến loại nhiễm trùng này trở nên đáng lo ngại là bệnh có thể diễn biến âm thầm, dai dẳng và biểu hiện không điển hình. Người bệnh không nhất thiết có các triệu chứng rầm rộ mà có thể chỉ thấy vết thương lâu liền, rỉ dịch kéo dài, hình thành các ổ áp xe hoặc tổn thương tái phát nhiều lần.

Một khó khăn khác là NTM có thể không đáp ứng với những loại kháng sinh thường được sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn vết mổ thông thường. Nếu không xác định đúng căn nguyên, việc điều trị có thể kéo dài trong khi ổ nhiễm vẫn âm thầm tồn tại.

Kiểm tra sâu vùng từng đặt túi ngực, các bác sĩ phát hiện vẫn còn một ổ áp xe nhỏ. Hai bề mặt mô trong khoang phẫu thuật chưa thể liền lại với nhau.

Ê-kíp đã tiến hành mở và làm sạch ổ tổn thương, loại bỏ các tổ chức viêm. Người bệnh cũng được áp dụng liệu pháp hút áp lực âm, hay còn gọi là VAC, nhằm kiểm soát lượng dịch tiết và hỗ trợ quá trình liền thương.

Chỉ trong khoảng một tuần, hệ thống VAC đã hút ra hơn 500 ml dịch từ vùng tổn thương. Song song với xử trí ngoại khoa, các bác sĩ lấy bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm tác nhân gây bệnh, từ đó xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Theo ThS.BS Nguyễn Ngọc Linh, với những trường hợp nghi ngờ hoặc xác định nhiễm NTM, điều trị không chỉ đơn thuần là mở ổ mủ hay làm sạch vết thương. Người bệnh có thể phải phối hợp nhiều biện pháp, từ kiểm soát triệt để ổ nhiễm tại chỗ đến sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu trong thời gian kéo dài, thậm chí nhiều tháng.

“Vết thương liền bên ngoài chưa đồng nghĩa với việc nhiễm trùng đã được kiểm soát hoàn toàn. Nếu tác nhân vẫn còn tồn tại trong mô, tổn thương có thể tái phát”, bác sĩ Linh cảnh báo.

Vết thương lâu liền, đừng chỉ nghĩ đến nhiễm trùng

Theo TS.BS Dương Mạnh Chiến, Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, xử trí biến chứng nhiễm trùng sau phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ đòi hỏi kỹ thuật ngoại khoa để giải quyết tổn thương nhìn thấy bên ngoài.

Quan trọng hơn, bác sĩ phải tìm được căn nguyên gây nhiễm trùng, nhất là với những trường hợp kéo dài, tái phát hoặc không đáp ứng với điều trị thông thường. Đây là yếu tố quyết định hướng xử trí và khả năng kiểm soát triệt để ổ bệnh.

Theo TS Chiến, các trường hợp nhiễm trùng phức tạp sau phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt khi liên quan đến túi độn hoặc vật liệu nhân tạo, có thể cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và nhiều phương pháp điều trị. Người bệnh không chỉ cần xử trí vết thương mà còn có thể phải lấy bệnh phẩm xét nghiệm, xác định chính xác tác nhân, kiểm soát ổ nhiễm, điều trị bằng thuốc và phục hồi tổn thương.

TS.BS Dương Mạnh Chiến khuyến cáo, người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt với các can thiệp đặt túi độn hoặc sử dụng vật liệu nhân tạo, cần lựa chọn cơ sở y tế chuyên khoa được cấp phép, bảo đảm các điều kiện về phẫu thuật, vô khuẩn, gây mê - hồi sức cũng như có khả năng theo dõi và xử trí biến chứng sau can thiệp.

Sau phẫu thuật, các dấu hiệu như vết thương kéo dài không liền, liên tục rỉ dịch hoặc chảy mủ, xuất hiện ổ áp xe, tổn thương tái phát nhiều lần hoặc không cải thiện dù đã dùng kháng sinh là những cảnh báo không nên xem nhẹ.

Người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên môn phù hợp để được thăm khám, lấy bệnh phẩm tìm nguyên nhân và điều trị đúng hướng, thay vì tự xử trí hoặc kéo dài việc sử dụng thuốc theo kinh nghiệm. Việc dùng kháng sinh không đúng tác nhân không chỉ khiến tình trạng nhiễm trùng kéo dài mà còn có thể làm chậm trễ quá trình chẩn đoán.