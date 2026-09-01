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Thế giới

Tình báo Hàn Quốc thấy dấu hiệu Triều Tiên và Mỹ sắp nối lại đối thoại

Bình Giang

TPO - Hôm nay (1/9), một nghị sĩ Hàn Quốc dẫn thông tin từ cơ quan tình báo nước này cho biết, đã có dấu hiệu Triều Tiên và Mỹ sắp nối lại đối thoại.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp năm 2019. (Ảnh: Yonhap)

Sau khi nghe báo cáo từ Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS), nghị sĩ này cho biết đã có những dấu hiệu thể hiện điều đó, nhưng chưa có xác nhận về bất kỳ tiếp xúc cụ thể nào giữa Bình Nhưỡng và Washington.

“Liên quan đến khả năng gặp thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ, có đánh giá rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra bất cứ lúc nào”, nghị sĩ Youn Kun-young nói với báo chí tại buổi họp báo.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ý muốn gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay, sau khi ông chỉ đạo cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận quân sự thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 3 lần, vào các năm 2018 và 2019.

Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản hồi trực tiếp nào trước những động thái thiện chí của ông Trump, đồng thời tiếp tục chỉ trích điều mà họ cho là chính sách thù địch của Mỹ với Triều Tiên.

Theo lời ông Youn, liên quan đến đề xuất gần đây của Tổng thống Lee Jae-myung về việc đàm phán với Bình Nhưỡng để chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), NIS cho biết cơ quan này chưa có bất kỳ liên hệ nào với phía Triều Tiên.

Ông Youn cũng nói với các phóng viên rằng NIS đánh giá Triều Tiên đang tiếp tục thực hiện các bước nhằm chuẩn bị cho việc con gái Jue Ae của ông Kim Jong Un trở thành người kế nhiệm.

“Lý do cô bé thường xuyên xuất hiện trên truyền thông nhà nước là vì cô bé đang trong quá trình được chỉ định làm người kế nhiệm”, vị nghị sĩ nói.

Những bức ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải cho thấy cô bé Ju-ae thường xuyên tháp tùng cha tới các sự kiện quan trọng, gần đây là sự kiện kỷ niệm 73 năm ngày ký hiệp định đình chiến.

Về thông tin Triều Tiên triển khai thêm quân tới Ukraine, nghị sĩ Youn nói rằng NIS đánh giá hiện tại khả năng này “rất thấp”.

Trước đó, bà Kim Yo Jong - em gái của Chủ tịch Kim Jong Un, đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky rằng Bình Nhưỡng có kế hoạch triển khai thêm 50.000 binh sĩ sang Nga để hỗ trợ đồng minh.

Sau khi được nghe báo cáo của NIS, nghị sĩ Yoo Yeong-ha cho biết cơ quan này cũng đã thu thập được bản thiết kế của một loại tên lửa của Triều Tiên và tài liệu nội bộ liên quan đến đảng Lao động cầm quyền, nhưng không nói cụ thể là gì.

Bình Giang
Theo Reuters, Yonhap
#Triều Tiên #Kim Jong Un #Hàn Quốc #Thượng đỉnh Mỹ - Triều #Bán đảo Triều Tiên

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