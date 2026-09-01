Thi công xuyên lễ, dự án chống ngập 10.000 tỷ 'chạy đua' về đích tháng 11

Quyết tâm bàn giao công trình vào tháng 11

Đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam cho biết, nhà đầu tư cùng các đơn vị tham gia dự án đang tập trung cao độ nguồn lực, triển khai đồng loạt các mũi thi công hoàn thiện, kiểm tra, hiệu chỉnh và vận hành thử.

“Nhà đầu tư Trung Nam cùng các đơn vị tham gia dự án đang tập trung cao độ nguồn lực, đồng loạt triển khai các mũi thi công hoàn thiện, kiểm tra, hiệu chỉnh và vận hành thử. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong giai đoạn nước rút, toàn dự án hướng tới mục tiêu hoàn thành đồng bộ các hạng mục, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ quan, quyết tâm bàn giao công trình vào tháng 11/2026”- đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam thông tin.