Thi công xuyên lễ, dự án chống ngập 10.000 tỷ 'chạy đua' về đích tháng 11

TPO - Dịp nghỉ lễ 2/9, hơn 800 kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1", tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, hướng đến mục tiêu bàn giao công trình vào tháng 11/2026.
Công nhân tất bật hoàn thiện các hạng mục tại cống ngăn triều Tân Thuận, từ sơn sửa, chỉnh trang lan can, nhà điều hành đến lát vỉa hè, chăm sóc cây xanh.
Trong khi đó, cống Cây Khô (ảnh trái) đạt khối lượng khoảng 91% và cống Phú Định (ảnh phải) khoảng 92%. Các hạng mục còn lại chủ yếu tập trung vào hoàn thiện kè, đường vận hành, nhà điều hành, thiết bị vận hành, hệ thống SCADA, cảnh quan và vệ sinh mặt bằng.
Quyết tâm bàn giao công trình vào tháng 11
Đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam cho biết, nhà đầu tư cùng các đơn vị tham gia dự án đang tập trung cao độ nguồn lực, triển khai đồng loạt các mũi thi công hoàn thiện, kiểm tra, hiệu chỉnh và vận hành thử.
“Nhà đầu tư Trung Nam cùng các đơn vị tham gia dự án đang tập trung cao độ nguồn lực, đồng loạt triển khai các mũi thi công hoàn thiện, kiểm tra, hiệu chỉnh và vận hành thử. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong giai đoạn nước rút, toàn dự án hướng tới mục tiêu hoàn thành đồng bộ các hạng mục, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ quan, quyết tâm bàn giao công trình vào tháng 11/2026”- đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam thông tin.