Thi công xuyên lễ tại 4 dự án cầu bắc qua Sông Hồng

Trọng Tài - Dương Triều

TPO - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều công trường dự án cầu trọng điểm tại Hà Nội vẫn duy trì thi công. Từ khu vực bãi giữa sông Hồng đến các cửa ngõ Bắc - Nam, tiến độ được đẩy nhanh nhằm sớm hoàn thiện hệ thống kết nối, giảm áp lực giao thông và mở rộng không gian đô thị.

VIDEO: Cận cảnh các công trình cầu trọng điểm được thi công xuyên lễ ở Hà Nội.

Công trường “không ngủ” bên sông Hồng

Ghi nhận tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, không khí thi công duy trì liên tục suốt kỳ nghỉ. Trên bãi giữa sông Hồng, các mũi thi công nền móng hoạt động đồng loạt, máy ép cọc, cần cẩu vận hành gần như không ngơi nghỉ.

Không khí thi công trên công trường cầu Trần Hưng Đạo.

Công nhân chia ca làm việc 24/24h, tranh thủ từng giờ thời tiết thuận lợi. Nhiều người ăn, nghỉ ngay tại công trường để đảm bảo tiến độ. “Làm xuyên lễ với chúng tôi là chuyện quen thuộc, quan trọng là phải kịp tiến độ chung của dự án”, một công nhân chia sẻ.

Công nhân thi công dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo.

Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo sẽ tạo thêm trục kết nối trực tiếp giữa trung tâm Hoàn Kiếm và Long Biên, giảm tải đáng kể cho các cầu hiện hữu như Chương Dương hay Vĩnh Tuy.

Cầu Thượng Cát tăng tốc phía Tây Bắc

Ở khu vực phía Tây Bắc, dự án cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng cũng duy trì thi công xuyên lễ. Các hạng mục đường dẫn, hạ tầng kỹ thuật được triển khai đồng loạt.

Công nhân hối hả thi công trên mặt nước.

Đầu hè nắng mưa thất thường, công nhân làm việc liên tục theo ca. Đại diện nhà thầu cho biết, việc duy trì thi công trong dịp lễ giúp tận dụng “thời gian vàng”, tránh bị gián đoạn khi bước vào mùa mưa.

Trên công trường dịp lễ 30/4 và 1/5.

Cầu Thượng Cát được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu vực huyện Bắc Từ Liêm cũ với huyện Đông Anh cũ, thúc đẩy phát triển đô thị khu vực phía Bắc sông Hồng.

Cửa ngõ phía Nam “giữ nhịp” thi công

Tại dự án cầu Ngọc Hồi – thuộc tuyến Vành đai 3,5 – vẫn duy trì tiến độ ổn định trong suốt kỳ nghỉ.

Công nhân hối hả thi công trong dịp lễ.

Các hạng mục san lấp mặt bằng, thi công đường dẫn được triển khai song song. Kỹ sư hiện trường cho biết, việc thi công liên tục giúp tránh tình trạng dồn việc vào các tháng cao điểm mưa bão, đồng thời đảm bảo tiến độ tổng thể của tuyến vành đai.

Toàn cảnh công trường thi công cầu Ngọc Hồi.

Khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi sẽ chia sẻ lưu lượng các phương tiện với cầu Thanh Trì và Vành đai 3, góp phần giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam.

Cầu Tứ Liên chuẩn bị “về đích” giai đoạn đầu

Trong khi đó, dự án cầu Tứ Liên – một trong những cây cầu có thiết kế hiện đại bậc nhất – đang trong giai đoạn hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh công trường cầu Tứ Liên.

Dù chưa bước vào thi công đại trà, nhiều hạng mục tiền đề vẫn được triển khai xuyên lễ. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng trước khi dự án bước vào giai đoạn thi công chính trong thời gian tới.

Trên công trường cầu Tứ Liên.

Cầu Tứ Liên được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới, đồng thời mở rộng không gian phát triển về phía Đông Anh.

Quyết tâm giữ tiến độ công trình trọng điểm

Theo ghi nhận, các nhà thầu đều bố trí lực lượng thi công luân phiên, đảm bảo tiến độ nhưng vẫn chú trọng điều kiện sinh hoạt cho người lao động. Nhiều công trường tổ chức bữa ăn, hỗ trợ chỗ nghỉ ngay tại chỗ để công nhân yên tâm làm việc xuyên lễ.

Các nhà thầu đều bố trí lực lượng thi công luân phiên, đảm bảo tiến độ nhưng vẫn chú trọng điều kiện sinh hoạt cho người lao động.

Việc duy trì thi công trong kỳ nghỉ không chỉ cho thấy áp lực tiến độ mà còn phản ánh quyết tâm của thành phố trong việc sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông.

Cảnh nhộn nhịp trên công trường ở Thủ đô.

Khi các dự án như cầu Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Ngọc Hồi và Tứ Liên hoàn thành, Hà Nội được kỳ vọng sẽ có thêm các trục kết nối chiến lược, giảm ùn tắc nội đô và tạo động lực phát triển các khu vực ven sông Hồng.

