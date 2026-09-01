Hà Nội: Dự kiến điều chỉnh tốc độ, bổ sung biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân

TPO - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng tổ chức khảo sát thực địa tại cầu Nhật Tân, thống nhất phương án điều chỉnh hạ tầng nhằm phòng ngừa tai nạn liên hoàn và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Ngày 1/9, đại diện các đơn vị đã khảo sát đánh giá toàn diện hạ tầng và tình hình lưu thông trên cầu Nhật Tân. Qua đó, liên ngành thống nhất giải pháp bổ sung hệ thống biển cảnh báo khoảng cách, điều chỉnh lại quy định tốc độ trên từng làn xe, đồng thời lắp đặt bổ sung hệ thống phản quang và sơn kẻ lại vạch đường.

Dự kiến trong tháng 9/2026, các đơn vị liên quan sẽ bắt tay triển khai tổ chức lại giao thông tại khu vực này.

Các đơn vị khảo sát trên cầu Nhật Tân.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) - đơn vị trực tiếp quản lý địa bàn cho biết, cầu Nhật Tân là trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực nội thành với các vùng ven, các tuyến quốc lộ đi tỉnh phía Bắc và đặc biệt là đường dẫn đi Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

"Mật độ phương tiện lưu thông qua đây luôn ở mức rất cao, do đó việc khẩn trương tổ chức lại giao thông có ý nghĩa then chốt để phòng ngừa từ sớm các vụ tai nạn giao thông liên hoàn vốn thường xuất phát từ nguyên nhân tài xế thiếu chú ý quan sát, vi phạm tốc độ hoặc không duy trì khoảng cách an toàn", đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết.

Dự kiến trong tháng 9/2026, lực lượng chức năng sẽ tổ chức lại giao thông trên cầu Nhật Tân.

Ngay khi phương án tổ chức giao thông mới chính thức áp dụng, Đội CSGT đường bộ số 2 sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn người dân chấp hành. Trong quá trình vận hành, đơn vị sẽ chủ động tiếp thu các ý kiến đánh giá của người tham gia giao thông để kịp thời đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh công tác hướng dẫn, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Trong đó, hệ thống camera AI giám sát thông minh sẽ được khai thác triệt để nhằm phát hiện và phạt nguội các phương tiện vi phạm về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn trên cầu.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua cầu Nhật Tân cần nâng cao ý thức tự giác, chú ý quan sát, chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và tín hiệu giao thông; chạy đúng tốc độ quy định và luôn duy trì khoảng cách an toàn đối với các phương tiện đi phía trước; không chuyển làn đột ngột; chỉ chuyển làn tại những nơi cho phép và phải có tín hiệu báo trước (xi-nhan).