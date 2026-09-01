Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội:

Dự kiến điều chỉnh tốc độ, bổ sung biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân

Thanh Hà

TPO - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng tổ chức khảo sát thực địa tại cầu Nhật Tân, thống nhất phương án điều chỉnh hạ tầng nhằm phòng ngừa tai nạn liên hoàn và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Ngày 1/9, đại diện các đơn vị đã khảo sát đánh giá toàn diện hạ tầng và tình hình lưu thông trên cầu Nhật Tân. Qua đó, liên ngành thống nhất giải pháp bổ sung hệ thống biển cảnh báo khoảng cách, điều chỉnh lại quy định tốc độ trên từng làn xe, đồng thời lắp đặt bổ sung hệ thống phản quang và sơn kẻ lại vạch đường.

Dự kiến trong tháng 9/2026, các đơn vị liên quan sẽ bắt tay triển khai tổ chức lại giao thông tại khu vực này.

giao-thong-3.jpg
Các đơn vị khảo sát trên cầu Nhật Tân.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) - đơn vị trực tiếp quản lý địa bàn cho biết, cầu Nhật Tân là trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực nội thành với các vùng ven, các tuyến quốc lộ đi tỉnh phía Bắc và đặc biệt là đường dẫn đi Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

"Mật độ phương tiện lưu thông qua đây luôn ở mức rất cao, do đó việc khẩn trương tổ chức lại giao thông có ý nghĩa then chốt để phòng ngừa từ sớm các vụ tai nạn giao thông liên hoàn vốn thường xuất phát từ nguyên nhân tài xế thiếu chú ý quan sát, vi phạm tốc độ hoặc không duy trì khoảng cách an toàn", đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết.

giao-thong-1.jpg
Dự kiến trong tháng 9/2026, lực lượng chức năng sẽ tổ chức lại giao thông trên cầu Nhật Tân.

Ngay khi phương án tổ chức giao thông mới chính thức áp dụng, Đội CSGT đường bộ số 2 sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn người dân chấp hành. Trong quá trình vận hành, đơn vị sẽ chủ động tiếp thu các ý kiến đánh giá của người tham gia giao thông để kịp thời đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh công tác hướng dẫn, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Trong đó, hệ thống camera AI giám sát thông minh sẽ được khai thác triệt để nhằm phát hiện và phạt nguội các phương tiện vi phạm về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn trên cầu.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua cầu Nhật Tân cần nâng cao ý thức tự giác, chú ý quan sát, chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và tín hiệu giao thông; chạy đúng tốc độ quy định và luôn duy trì khoảng cách an toàn đối với các phương tiện đi phía trước; không chuyển làn đột ngột; chỉ chuyển làn tại những nơi cho phép và phải có tín hiệu báo trước (xi-nhan).

Thanh Hà
#Cầu Nhật Tân #Giao thông Hà Nội #An toàn giao thông #Biển báo giao thông #Xử lý vi phạm #Quy đinh về giữ khoảng cách #Giữ khoảng cách trên Cầu Nhật Tân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe