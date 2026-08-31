Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội: Khi người dân, doanh nghiệp ở vị trí trung tâm

TP - Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2026, công tác cải cách thủ tục hành chính tại Hà Nội đã bứt phá ngoạn mục khi Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp vươn lên vị trí thứ tư toàn quốc. Cùng với những mô hình sáng tạo, nhân văn đã khẳng định quyết tâm của Thủ đô trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác cải cách thủ tục hành chính tại Thủ đô đã ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã vận hành hiệu quả mô hình một cấp, khẳng định vai trò hạt nhân thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các tổ hành chính công xung kích hỗ trợ dịch vụ công đến tận nhà người cao tuổi

Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Thành phố đã đạt con số ấn tượng 96,9 điểm, vươn lên xếp thứ tư toàn quốc và tăng tới 22 bậc so với hồi đầu năm. Kết quả này đến từ khối lượng công việc lớn được xử lý với độ chính xác và tốc độ cao. Toàn hệ thống đã tiếp nhận hơn 1,4 triệu hồ sơ, trong đó tỷ lệ nộp trực tuyến chiếm hơn 92%. Các hồ sơ đã được giải quyết với tỷ lệ đúng hạn và trước hạn đạt gần 97%. Tình trạng trả lại hồ sơ yêu cầu bổ sung nhiều lần đã giảm mạnh từ mức hơn 10% của năm trước xuống chỉ còn hơn 6%, phản ánh chất lượng tư vấn, hướng dẫn chuyên nghiệp tại các điểm hỗ trợ. Hệ thống khảo sát cũng ghi nhận tỷ lệ hài lòng của người dân đạt mức gần 99%.

Sự chuyển đổi thực chất còn được thể hiện qua những bước tiến dài trong công tác số hóa và liên thông dữ liệu. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đã đạt trên 98%, tăng gấp bốn lần so với thời điểm giữa năm trước. Tỷ lệ kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu cũng duy trì ở mức rất cao, góp phần tạo nên nguồn dữ liệu sống phục vụ lâu dài. Bên cạnh đó, nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi tiếp tục phát huy sức mạnh khi thu hút hơn 6,2 triệu tài khoản đăng ký với hơn 112 triệu lượt truy cập.

Việc giải quyết điểm nghẽn về tiếp nhận hồ sơ phi địa giới đã mang lại hiệu quả khi hơn 740.000 hồ sơ được xử lý mà không phụ thuộc vào ranh giới hành chính, giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại. Cùng với đó, việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính đã giúp tiết kiệm cho toàn xã hội hơn 37 tỷ đồng, rút ngắn thời gian giải quyết đối với nhiều lĩnh vực thiết thực như cấp phép xây dựng hay đăng ký kinh doanh.

Cùng với những thành tựu về công nghệ, Trung tâm đã tiên phong thành lập các tổ hành chính công xung kích, mang dịch vụ công đến tận nhà cho những người yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật và gia đình chính sách. Hàng nghìn người dân đã được hướng dẫn tận tình, không bị gián đoạn đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội, giúp dòng chảy an sinh xã hội được duy trì liên tục và đúng đối tượng.

Tất cả những nỗ lực ấy đều hội tụ về một đích đến duy nhất, đó là xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, nơi mọi công dân Thủ đô đều được thụ hưởng tiện ích tốt nhất và không ai bị bỏ lại phía sau.