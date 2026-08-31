Phường Tùng Thiện: Đổi mới vì sự hài lòng và phát triển của người dân

TP - Nhờ sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo cùng sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, phường Tùng Thiện đã ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc trong những tháng đầu năm 2026. Đây chính là bệ phóng vững chắc để địa phương tự tin hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chặng đường còn lại của năm.

Chuyển biến toàn diện từ hạ tầng đô thị đến an sinh xã hội

Ngay từ những tháng đầu năm 2026, phường Tùng Thiện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và quản lý chặt chẽ nguồn thu. Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế của phường là sự bứt phá trong công tác thu ngân sách nhà nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 20/8/2026: 433.509 triệu đồng/232.827 triệu đồng, đạt 186,3% kế hoạch giao. Thu ngân sách phường thực hiện đến ngày 20/8/2026: 598.167 triệu đồng/454.806 triệu đồng, đạt 131,5% kế hoạch giao. Sự khởi sắc này khẳng định nội lực kinh tế địa phương ngày càng vững chắc.

Ông Nguyễn Viết Đạt, Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện trực tiếp tham gia livestream với chủ đề “Chuyển đổi số - Cầu nối đưa tranh kính Vinh Coba vươn xa”, mở đầu cho chuỗi hoạt động truyền thông số nhằm quảng bá các điểm đến văn hóa, làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương

Hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn tiếp tục diễn ra sôi động, góp phần quan trọng vào việc nâng cao thu nhập cho người dân. Tính chung 6 tháng đầu năm, số hồ sơ lĩnh vực kinh doanh được giải quyết thành công là 514 hồ sơ. Đặc biệt, nhằm xây dựng môi trường văn minh thương mại, phường đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh doanh thông qua đợt cao điểm 100 ngày thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, tổ chức khảo sát và hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt tại 5 tuyến đường, phố kinh doanh trọng điểm cùng các chợ trên địa bàn.

Công tác quản lý đô thị, đất đai và đầu tư công được phường Tùng Thiện tập trung chỉ đạo sát sao. Hoạt động xây dựng được kiểm soát chặt chẽ với 213 công trình được kiểm tra và 117 giấy phép xây dựng được cấp kịp thời, đúng quy định. Song song với đó, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy nhanh với 143 Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, kết quả thu thập và cập nhật dữ liệu đất đai trong chiến dịch 45 ngày đạt kết quả cao. Tình hình an ninh trật tự, trật tự đô thị cũng được siết chặt khi lực lượng chức năng đã tháo dỡ 20 mái che, biển bảng, bóc xóa 47 quảng cáo rao vặt lấn chiếm mỹ quan và xử phạt 21 trường hợp vi phạm trật tự đô thị...

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, phường Tùng Thiện tiếp tục ghi dấu ấn khi từ ngày 1/1/2026 đến 15/8/2026 đã tiếp nhận, giải quyết hàng nghìn hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ chậm muộn. Đồng thời, 182/182 cán bộ, công chức, viên chức của phường đã kích hoạt và vận hành hiệu quả hệ thống làm việc điện tử HanoiWork, bảo đảm 100% văn bản được xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Vững tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những tháng cuối năm

Phát huy những kết quả đạt được, trong những tháng cuối năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tùng Thiện tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trọng điểm sẽ được đẩy mạnh nhằm chống thất thu và tạo đà phát triển lâu dài.

Cùng với đó, phường sẽ nâng cao hiệu lực quản lý đất đai và đô thị, tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm lòng đường vỉa hè để bảo đảm mỹ quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Công tác chuyển đổi số và phát triển kinh tế số tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc nhân rộng mô hình các tuyến phố không dùng tiền mặt, hỗ trợ các hộ kinh doanh và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, đồng thời duy trì tỷ lệ 100% giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn cho người dân...

Với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ từ người dân, phường Tùng Thiện phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố.