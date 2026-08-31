Phường Cửa Nam: Dấu ấn chăm lo cho Nhân dân

TP - Thời gian qua, xuất phát từ tinh thần xuyên suốt “phục vụ nhân dân”, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phường Cửa Nam đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho nhân dân trên địa bàn: xây thêm trường học, triển khai khám sức khỏe cho người dân.

Trụ sở mới - diện mạo mới của chính quyền phục vụ

Sau gần 9 tháng thi công khẩn trương, công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc tại số 102 phố Hai Bà Trưng đã chính thức được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng từ ngày 20/7/2026. Đây là món quà ý nghĩa mà tập thể cán bộ, công chức phường Cửa Nam cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu dành tặng bộ máy chính quyền hai cấp và nhân dân trên địa bàn nhân dịp Tết Độc lập.

Trụ sở làm việc mới của UBND Phường Cửa Nam tại số 102 phố Hai Bà Trưng vừa đưa vào sử dụng đã đáp ứng tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn

Công trình được cải tạo với quy mô 6 tầng, tổng mức đầu tư hơn 19,3 tỷ đồng. Không chỉ chỉnh trang kiến trúc mặt tiền, mở rộng không gian làm việc mà còn đồng bộ hóa toàn bộ hạ tầng kỹ thuật: điện, nước, phòng cháy chữa cháy, thang máy, mạng nội bộ... đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đáng chú ý, trong quá trình thi công, đơn vị chủ đầu tư đã phát hiện một số yếu tố kiến trúc gốc mang giá trị nghệ thuật Pháp cổ. Với tinh thần trách nhiệm và sự trân trọng di sản đô thị, Ban Quản lý dự án đã kịp thời điều chỉnh phương án thiết kế, vừa gìn giữ, tôn vinh giá trị kiến trúc lịch sử, vừa bảo đảm công năng hiện đại cho một trụ sở hành chính giữa lòng Thủ đô.

Thêm trường học, thêm sự chăm lo

Những ngày cuối tháng 8/2026, tại địa điểm 43F-47C phố Ngô Quyền và 36A Trần Hưng Đạo, công trường xây dựng trường tiểu học trên địa bàn phường Cửa Nam gấp rút thi công để kịp hoàn thiện. Từ nơi vốn là dự án chuyển tiếp qua nhiều lần điều chỉnh chủ trương, trải qua 30 năm, sẽ hình thành ngôi trường mới với quy mô 5 tầng nổi, 2 tầng hầm kịp đón thầy và trò bước vào năm học mới.

Phường Cửa Nam đã hoàn tất sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của thành phố

Tại dự án Trường Tiểu học Võ Thị Sáu ở số 13 Phan Huy Chú, chính quyền phường đã kiên trì đối thoại, đồng hành cùng 14 hộ dân và 1 tổ chức thuộc diện thu hồi đất, bảo đảm chính sách bồi thường, hỗ trợ tối ưu và bố trí tái định cư thỏa đáng.

Đến ngày 16/7/2026, UBND phường Cửa Nam đã nhận bàn giao mặt bằng của hộ dân cuối cùng, chính thức hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt, kiên trì của cả hệ thống chính trị, hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng trường học phải hoạt động xen lẫn với nơi thờ tự và nhà dân, mang lại môi trường học tập khang trang, an toàn cho con em nhân dân trên địa bàn.

Song hành với những công trình hạ tầng, phường Cửa Nam luôn đặt sức khỏe nhân dân lên hàng đầu. Trong tháng 8/2026, Trạm Y tế phường đã tổ chức khám, chữa bệnh cho 2.198 lượt người, trong đó có 1.086 lượt khám bảo hiểm y tế, kịp thời chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.

Công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm được triển khai chủ động, thường xuyên: Trạm Y tế duy trì giám sát tình hình dịch bệnh tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba và các phòng khám đa khoa trên địa bàn 3 lần/tuần; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hà Nội kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết tại các tổ dân phố Nam Ngư, Hai Bà Trưng, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan.

Biệt thự cổ hai mặt tiền tại 49 phố Trần Hưng Đạo - 46 phố Hàng Bài do UBND phường Cửa Nam quản lý đã trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ với du khách khi đến Thủ đô

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được triển khai quyết liệt, đồng bộ, từ kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đến việc bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh các cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, phường đã tổ chức ra mắt mô hình tuyến phố An toàn thực phẩm có kiểm soát tại tuyến phố Quang Trung - một mô hình điểm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân cũng được siết chặt, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc trên địa bàn tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phường Cửa Nam đang tích cực hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để triển khai Dự án xây dựng Trạm Y tế phường tại số 50C Hàng Bài - một công trình được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo mới, cơ sở vật chất khang trang hơn cho công tác y tế cơ sở trong thời gian tới.

Nhiều kết quả nổi bật

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo phường Cửa Nam cho biết, đó chỉ là một số trong rất nhiều công việc phường đang triển khai, đảm bảo chính quyền phục vụ nhân dân tốt nhất. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, phường bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, đơn vị. Trong quá trình thực hiện, UBND phường thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng định hướng, đúng yêu cầu đề ra.

Nói thêm về một số kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2026, lãnh đạo phường Cửa Nam cho biết, công tác thu ngân sách trên địa bàn phường đạt kết quả tích cực. Số thu ngân sách nhà nước luỹ kế 8 tháng ước đạt 25.060 tỷ đồng, đạt 104% dự toán pháp lệnh. Công tác chi ngân sách thực hiện đúng quy định, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi thường xuyên và phục vụ tốt các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội của phường.

Hiện nay, phường đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập Khu phát triển thương mại và văn hóa - BID Xóm Hạ Hồi; Đề án Kinh tế ban đêm trên địa bàn phường. Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị được tập trung quan tâm chỉ đạo. Phường đã chỉ đạo hoàn thành công tác kẻ vẽ, chỉnh trang vỉa hè trên địa bàn phường; giám sát, đôn đốc việc thực hiện thi công đồng bộ hạ ngầm hệ thống dây điện lực, chiếu sáng và thông tin treo nổi tại các ngõ trên địa bàn phường; ban hành danh mục các tuyến đường, phố do UBND phường quản lý; báo cáo UBND thành phố về đầu tư dự án bãi đỗ xe ngầm tại khu vực Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô.

Đáng chú ý, phường tiếp tục lập thiết kế đô thị riêng 3 tuyến phố trên địa bàn: Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi; Hai Bà Trưng; Trần Hưng Đạo. Hoàn thiện Đề án “Định hướng hệ thống chiếu sáng tổng thể khu vực phường Cửa Nam; thiết kế chiếu sáng phố Lê Thánh Tông, phố Lý Thường Kiệt; thiết kế chiếu sáng công trình khu Đại học Dược, Đại học Tổng hợp, Trường THCS Trưng Vương và Nhà hát Lớn Hà Nội”.