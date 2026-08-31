Hà Nội: Chi tiết nơi gửi xe miễn phí phục vụ người dân dịp Quốc khánh

TPO - Từ 17 giờ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9/2026, Hà Nội tổ chức trông giữ xe miễn phí tại nhiều khu vực trọng điểm, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân và du khách trong dịp Quốc khánh.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tại Thông báo số 811/TB-VP, Sở Xây dựng đã phối hợp các đơn vị liên quan cụ thể hóa phương án tổ chức trông giữ phương tiện.

Việc bố trí các điểm trông giữ xe miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi, tham quan của nhân dân và du khách, nhất là tại các khu vực di sản, di tích lịch sử, công viên; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và hạn chế tình trạng ùn tắc, chèo kéo, ép giá trông giữ phương tiện.

Bãi xe miễn phí tại phường Cửa Nam

Theo phương án, thời gian tổ chức trông giữ xe miễn phí từ 17 giờ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9/2026.

Các điểm trông giữ xe do đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thành phố quản lý gồm:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tổ chức trông giữ tại Dốc Ngọc Hà (Ba Đình); dưới lòng đường các tuyến phố Ngô Quyền (đoạn Tông Đản-Hai Bà Trưng), Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu; ô đất giáp Trường đại học Công nghiệp (Tây Tựu), phục vụ mục tiêu chống tái lấn chiếm.

Công ty cổ phần Đồng Xuân tổ chức trông giữ dưới lòng đường các tuyến phố Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội tổ chức trông giữ tại Bến xe Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa) và bãi đỗ xe tại ga Nhổn (phường Xuân Phương).

Thành đoàn Hà Nội tổ chức trông giữ tại khuôn viên Cung thiếu nhi Hà Nội, số 36 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm.

Tại các công viên, di tích và khu vực công cộng do Ủy ban nhân dân cấp xã, phường quản lý, các điểm trông giữ xe gồm: khuôn viên Công viên Bách Thảo, Hoàng thành Thăng Long; ô đất vườn ươm dốc La Pho; khuôn viên Trường trung học cơ sở Trưng Vương; khuôn viên Công viên Tuổi Trẻ; khuôn viên Công viên Thủ Lệ, Công viên Indira Gandhi; khuôn viên Công viên Thống Nhất; khuôn viên Công viên Cầu Giấy; khuôn viên Công viên Phùng Khoang; Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Trường tiểu học Lý Thường Kiệt.

Ngoài ra, tại khu vực Hoàn Kiếm bố trí các điểm đỗ tạm thời trên lòng đường các phố Lê Phụng Hiểu, Trần Nguyên Hãn, Hàng Trống, Nhà Thờ; các điểm đỗ tạm thời trên hè phố Lý Thái Tổ, Ngô Quyền.

UBND các xã, phường có trách nhiệm chủ động rà soát, mở rộng thêm các vị trí phù hợp trên địa bàn để phục vụ nhân dân; đồng thời gửi danh sách cập nhật về Sở Xây dựng để thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.