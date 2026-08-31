Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Chi tiết nơi gửi xe miễn phí phục vụ người dân dịp Quốc khánh

Trần Hoàng

TPO - Từ 17 giờ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9/2026, Hà Nội tổ chức trông giữ xe miễn phí tại nhiều khu vực trọng điểm, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân và du khách trong dịp Quốc khánh.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tại Thông báo số 811/TB-VP, Sở Xây dựng đã phối hợp các đơn vị liên quan cụ thể hóa phương án tổ chức trông giữ phương tiện.

Việc bố trí các điểm trông giữ xe miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi, tham quan của nhân dân và du khách, nhất là tại các khu vực di sản, di tích lịch sử, công viên; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và hạn chế tình trạng ùn tắc, chèo kéo, ép giá trông giữ phương tiện.

1000041471.jpg
Bãi xe miễn phí tại phường Cửa Nam

Theo phương án, thời gian tổ chức trông giữ xe miễn phí từ 17 giờ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9/2026.

Các điểm trông giữ xe do đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thành phố quản lý gồm:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tổ chức trông giữ tại Dốc Ngọc Hà (Ba Đình); dưới lòng đường các tuyến phố Ngô Quyền (đoạn Tông Đản-Hai Bà Trưng), Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu; ô đất giáp Trường đại học Công nghiệp (Tây Tựu), phục vụ mục tiêu chống tái lấn chiếm.

Công ty cổ phần Đồng Xuân tổ chức trông giữ dưới lòng đường các tuyến phố Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội tổ chức trông giữ tại Bến xe Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa) và bãi đỗ xe tại ga Nhổn (phường Xuân Phương).

Thành đoàn Hà Nội tổ chức trông giữ tại khuôn viên Cung thiếu nhi Hà Nội, số 36 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm.

Tại các công viên, di tích và khu vực công cộng do Ủy ban nhân dân cấp xã, phường quản lý, các điểm trông giữ xe gồm: khuôn viên Công viên Bách Thảo, Hoàng thành Thăng Long; ô đất vườn ươm dốc La Pho; khuôn viên Trường trung học cơ sở Trưng Vương; khuôn viên Công viên Tuổi Trẻ; khuôn viên Công viên Thủ Lệ, Công viên Indira Gandhi; khuôn viên Công viên Thống Nhất; khuôn viên Công viên Cầu Giấy; khuôn viên Công viên Phùng Khoang; Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Trường tiểu học Lý Thường Kiệt.

Ngoài ra, tại khu vực Hoàn Kiếm bố trí các điểm đỗ tạm thời trên lòng đường các phố Lê Phụng Hiểu, Trần Nguyên Hãn, Hàng Trống, Nhà Thờ; các điểm đỗ tạm thời trên hè phố Lý Thái Tổ, Ngô Quyền.

UBND các xã, phường có trách nhiệm chủ động rà soát, mở rộng thêm các vị trí phù hợp trên địa bàn để phục vụ nhân dân; đồng thời gửi danh sách cập nhật về Sở Xây dựng để thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Trần Hoàng
#Bãi xe miễn phí Hà Nội #Lễ Quốc khánh Hà Nội #Trông giữ xe thành phố #Các điểm trông giữ xe #Quản lý giao thông Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe