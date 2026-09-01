Phường Bồ Đề: Chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ, tăng tốc giải phóng mặt bằng

TP - Từ đầu năm 2026 đến nay, UBND phường Bồ Đề tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng “6 rõ, 1 xuyên suốt”, gắn cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền và chuyển đổi số với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là giải phóng mặt bằng (GPMB), giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn đối với các dự án trọng điểm.

Mỗi trường hợp GPMB được cấp một mã quản lý riêng

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo phường Bồ Đề cho biết, ngay từ đầu năm 2026, UBND phường tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, công khai, minh bạch quy trình, thủ tục, lệ phí và thời gian giải quyết; duy trì hoạt động Điểm phục vụ hành chính công Bồ Đề thông suốt, không gián đoạn.

Đặc biệt, cải cách hành chính được triển khai gắn với chuyển đổi số, từng bước thay đổi phương thức làm việc và điều hành. Phường triển khai sử dụng Zalo OA, các nhóm Zalo, nền tảng HanoiWork, ứng dụng OKR, KPI trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 100% cán bộ, công chức của hai cơ quan Đảng ủy, chính quyền phường và Ban Giám hiệu các trường được tập huấn kỹ năng số, kiến thức về AI; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng chữ ký số, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

UBND phường Bồ Đề tập trung chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, UBND phường Bồ Đề tập trung triển khai chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những lĩnh vực cần tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát tiến độ và bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Phường Bồ Đề xuất sắc hoàn thành 100% kế hoạch GPMB cầu Trần Hưng Đạo theo tiến độ thành phố đặt ra. Ảnh: Trọng Tài

UBND phường Bồ Đề, xác định chuyển đổi số là giải pháp then chốt để kiểm soát tiến độ và nâng cao chất lượng quản lý, địa phương đã từng bước rà soát và số hóa đồng bộ các nhóm hồ sơ, từ tài liệu pháp lý dự án, ranh giới thu hồi đất, hồ sơ địa chính đến từng trường hợp kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và phương án bồi thường, tái định cư; dữ liệu được quản lý thống nhất.

Việc này giúp tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử thống nhất, thuận tiện cho cán bộ chuyên môn tra cứu, đối chiếu nhanh chóng với hồ sơ giấy, đồng thời giúp lãnh đạo phường dễ dàng theo dõi sát sao tiến độ giải quyết từng hồ sơ.

Các nhóm thông tin cơ bản gồm: mã hồ sơ, ngày tiếp nhận, cán bộ phụ trách; số tờ bản đồ, số thửa, diện tích; loại đất, hiện trạng sử dụng… giấy tờ về quyền sử dụng đất; ý kiến, kiến nghị của người dân; tình trạng xử lý hồ sơ; việc chi trả, bàn giao mặt bằng hoặc nội dung còn vướng mắc…

“Cách thức quản lý này nhằm tạo lập dữ liệu thống nhất, phục vụ công tác tổng hợp, kiểm tra và báo cáo tiến độ. Bên cạnh đó, phường cũng ứng dụng dữ liệu bản đồ số để tích hợp ranh giới dự án, vị trí từng thửa đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Việc kết hợp bản đồ trực quan với hồ sơ điện tử giúp phân loại chính xác các trường hợp đã hoàn thành, đang xử lý hay còn gặp vướng mắc, bên cạnh đó giúp cán bộ thuận lợi trong việc đối chiếu giữa ranh giới dự án, thửa đất, hiện trạng và hồ sơ GPMB. Các dữ liệu kiểm đếm hiện trạng, biên bản làm việc và hình ảnh thực tế cũng được cập nhật đồng bộ vào hệ thống”, đại diện phường thông tin.

Công khai, minh bạch, tạo đồng thuận trong công tác GPMB

UBND phường Bồ Đề luôn xác định công khai, minh bạch thông tin và tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động là những yếu tố quan trọng trong tổ chức thực hiện GPMB. Nội dung công khai tập trung vào quy hoạch, phạm vi, ranh giới GPMB, kết quả kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung có liên quan theo quy định.

Bên cạnh hình thức công khai, tuyên truyền trực tiếp, phường tăng cường ứng dụng các nền tảng số trong trao đổi thông tin, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân. Trang thông tin điện tử phường, trang Fanpage Facebook và các nhóm Zalo được sử dụng để hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền, chỉ đạo, điều hành; đồng thời tạo thêm kênh tiếp nhận ý kiến của người dân.

Các ý kiến, phản ánh, kiến nghị liên quan đến GPMB được tiếp nhận, phân loại và theo dõi quá trình xử lý, gắn với từng nội dung, trường hợp cụ thể; qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong giải quyết kiến nghị, hạn chế việc yêu cầu người dân cung cấp lại nhiều lần các thông tin, tài liệu đã có trong hồ sơ.

Cầu Trần Hưng Đạo hoàn thành sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho phường Bồ Đề và khu vực lân cận

“Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, theo dõi hồ sơ và công khai thông tin bước đầu góp phần giảm thời gian tra cứu, tổng hợp hồ sơ; nâng cao khả năng kiểm tra, đối chiếu; xác định rõ các trường hợp cần bổ sung, xác minh; tăng cường khả năng theo dõi tiến độ của cơ quan quản lý, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời hơn”, đại diện phường nêu thêm.

Với cách làm đột phá, công tác GPMB trên địa bàn phường đạt nhiều kết quả nổi bật. Lãnh đạo phường cho biết, hiện phường đang triển khai GPMB đối với 29 dự án; trong 6 tháng đầu năm đã phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng kinh phí 432 tỷ đồng.

Các dự án được tập trung chỉ đạo có quy mô lớn, tính chất phức tạp, trong đó nổi bật là Dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, các tuyến đường giao thông huyết mạch, các dự án giáo dục, hạ tầng kỹ thuật và các dự án liên quan đến di chuyển mồ mả.

Trong 6 tháng đầu năm, Dự án cầu Tứ Liên, phường đã hoàn thành công tác GPMB, bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công, bao gồm cả đường công vụ. Đối với Dự án cầu Trần Hưng Đạo, đến 15/8 đã bàn giao 100% diện tích mặt bằng để thi công.

Việc sớm có mặt bằng sạch giúp UBND phường tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả rõ nét nhất là đối với 2 dự án thành phố ủy quyền thực hiện là cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo, tính đến 15/8 đã giải ngân hơn 372 tỷ đồng, đạt 93,04% kế hoạch dự toán thành phố giao. Trong đó, dự án cầu Tứ Liên giải ngân 166,056/171 tỷ đồng (97,11%); dự án cầu Trần Hưng Đạo giải ngân 206,122/229 tỷ đồng (đạt 90,01%).

Đây là kết quả trực tiếp của việc tập trung chỉ đạo đồng thời cả công tác GPMB, hoàn thiện thủ tục, tổ chức thực hiện và giải ngân.