Phường Thanh Xuân: Điểm sáng giải phóng mặt bằng

TP - Trong những tháng đầu năm 2026, phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) đạt nhiều kết quả quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Trong số đó, công tác giải phóng mặt bằng được coi là điểm sáng.

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, phường duy trì chế độ giao ban tập thể UBND phường hằng tháng, các cuộc họp của lãnh đạo UBND phường với các phòng, ban, đơn vị hàng tuần.

Lãnh đạo UBND phường duy trì nền nếp các hội nghị giao ban tháng, giao ban hằng tuần; phân công nhiệm vụ bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn.

Lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Thanh Xuân trực tiếp xuống từng hộ dân tuyên truyền vận động đã giúp cho việc GPMB đường Vành đai 2,5 trên địa bàn đạt đồng thuận bàn giao 100%

Những giải pháp đó góp phần thúc đẩy toàn diện các nội dung công việc trên địa bàn phường. Trong đó, đến giữa tháng 8/2026, tỷ lệ giải ngân đầu tư công trên địa bàn đạt hơn 1.777 tỷ đồng, đạt hơn 83% kế hoạch vốn do UBND thành phố giao, góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Phường tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân.

Trong những tháng cuối năm, phường tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số”; trọng tâm là đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, quản lý thu ngân sách, phát triển thương mại - dịch vụ và thúc đẩy chuyển đổi số. Đồng thời, rà soát, sắp xếp, điều chuyển, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công và các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn.

Công tác đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn là điểm sáng. Trong đó, với Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Với Dự án đường Vành đai 2,5, chỉ trong hơn 4 tháng, toàn bộ mặt bằng gần 1km được coi là “phức tạp nhất” của tuyến đường Vành đai 2,5 đi qua khu vực làng cổ Nhân Chính được tháo gỡ, với sự đồng thuận bàn giao 100% từ các hộ dân, cho thấy, đây là một điểm sáng về thực hiện dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm.

Hiện nay, UBND phường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xử lý các vướng mắc về công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi trong phạm vi dự án; tập trung tiếp nhận, phân loại, giải quyết các kiến nghị của công dân liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung phát sinh sau giải phóng mặt bằng; đồng thời, xây dựng dự thảo Quy chế bốc thăm vị trí các ô đất, căn hộ tái định cư đã được UBND thành phố bố trí cho dự án.

Đại diện lãnh đạo phường cũng thông tin, phường đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Số trường công lập thuộc phường được sắp xếp từ 20 trường còn 10 trường, giảm 10 đầu mối, tương đương 50%; trong đó 7 trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại và 3 trường tiếp tục giữ nguyên tổ chức, hoạt động.

Toàn bộ 21 cơ sở, điểm trường được duy trì, bảo đảm ổn định địa điểm học tập của học sinh. Phường cũng bố trí 33 cán bộ quản lý tại 10 trường, gồm 10 hiệu trưởng và 23 phó hiệu trưởng; đội ngũ giáo viên, nhân viên được tiếp nhận, bố trí theo chuyên môn, vị trí việc làm và nhu cầu thực tế.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn, rà soát, thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154 của Chính phủ đối với 47 người hoạt động không chuyên trách ở Tổ dân phố dôi dư do sắp xếp Tổ dân phố năm 2026”, đại diện lãnh đạo phường thông tin.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân cho biết, hiện nay, UBND phường đang thực hiện 428 TTHC, trong đó có 237 thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến toàn trình; 172 thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến một phần; 19 thủ tục hành chính cung cấp thông tin trực tuyến.

Việc mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động hành chính nhà nước, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

“100% hồ sơ TTHC được giải quyết trên môi trường điện tử theo quy định, góp phần nâng cao công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý”, đại diện phường thông tin, đồng thời cho biết, phường cũng duy trì hoạt động của Tổ hành chính công xung kích hỗ trợ người có công, gia đình chính sách, người yếu thế, các trường hợp bất khả kháng trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; thành lập điểm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục gia hạn ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn phường.