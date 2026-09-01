Phường Hoàn Kiếm: tiên phong hình thành “Trung tâm công nghiệp văn hóa” kiểu mẫu

Thiết lập một trung tâm sáng tạo văn hóa

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, khu vực Chợ Đồng Xuân - Bắc Qua là một không gian có giá trị lịch sử - văn hóa lâu đời, gắn liền với hoạt động thương mại, nghề truyền thống và đời sống cộng đồng khu dân cư phố cổ. Tuy nhiên, các giá trị đó đang dần bị mai một do áp lực đô thị hóa, biến đổi thị trường và thiếu đầu tư sáng tạo. Trong khi đó, khu vực này lại có tiềm năng lớn để phục hồi và nâng cấp trở thành một cực tăng trưởng sáng tạo - thương mại - văn hóa nếu được quy hoạch hợp lý, đầu tư đúng hướng và vận hành hiệu quả.

Đề án chuyển đổi công năng các trường học không sử dụng thành Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua sẽ tạo ra một trung tâm sáng tạo trong các lĩnh vực thiết kế, nghệ thuật biểu diễn, thủ công ứng dụng đa năng

Nhằm từng bước triển khai đề án xây dựng Trung tâm Công nghiệp văn hóa (TTCNVH) Đồng Xuân - Bắc Qua theo chủ trương của Thành phố, UBND phường Hoàn Kiếm dự kiến sẽ chuyển đổi công năng trường học không sử dụng để xây dựng TTCNVH tại số 17 Nguyễn Thiện Thuật (trước đây là trường THCS Lê Lợi - Khu A) và số 40 Thanh Hà (trước đây là trường Tiểu học Kim Đồng - Khu B), tổng diện tích khoảng 3.862 m2.

Theo lãnh đạo phường Hoàn Kiếm, trung tâm sẽ là một không gian sáng tạo kiểu mẫu - nơi hội tụ nghệ thuật, thiết kế, thương mại di sản và công nghệ, trở thành hạt nhân trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030 và là bước khởi đầu quan trọng cho việc hình thành Khu phát triển thương mại và văn hoá (BID), làm cơ sở nhân rộng các TTCNVH khác tại Hà Nội.

Theo đề án, TTCNVH Đồng Xuân - Bắc Qua nhằm thiết lập một trung tâm sáng tạo văn hóa trong các lĩnh vực thiết kế, nghệ thuật biểu diễn, thủ công ứng dụng, truyền thông sáng tạo. Trung tâm cũng là nơi kết nối cộng đồng nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và cư dân đô thị; đáp ứng nhu cầu sáng tạo, trưng bày, trình diễn và phát triển sản phẩm văn hóa. Một mục tiêu hướng đến nữa, quan trọng hơn, là tăng cường thụ hưởng văn hóa của cộng đồng dân cư; tái thiết không gian di sản đô thị kết hợp phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch sáng tạo. Cùng với đó, việc này cũng giúp sử dụng hiệu quả tài sản công và tạo động lực kinh tế mới từ mô hình TTCNVH; thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, kích hoạt năng lực bản địa và tạo việc làm; góp phần nâng cao vị thế Hà Nội trong Mạng lưới Thành phố sáng tạo UNESCO.

Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua hướng tới việc tạo lập không gian và hạ tầng sáng tạo, hình thành không gian đa chức năng phục vụ người dân và du khách

Cụ thể hơn, theo đề án, trung tâm sẽ là một không gian đa chức năng độc đáo, nơi kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển sáng tạo, là hạt nhân trung tâm tạo đột phá và là một phần không thể tách rời của Khu phát triển thương mại và văn hoá Đồng Xuân - Bắc Qua. Không gian này sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc đô thị mang tính biểu tượng của Thủ đô, với thiết kế hiện đại nhưng vẫn tôn vinh các giá trị truyền thống. Đặc biệt, UBND phường Hoàn Kiếm hướng tới xây dựng một mô hình “Creative Hub” đạt chuẩn, hướng tới không chỉ là trung tâm hoạt động văn hóa mà còn là biểu tượng cho sự phát triển sáng tạo của Hà Nội trong thời đại mới tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình này cũng hướng tới tham vọng trở thành trung tâm kiểu mẫu công nghiệp sáng tạo, làm tiền đề phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo gắn với phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030. Trung tâm sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển ba lĩnh vực trọng tâm: nghệ thuật đương đại, thiết kế sáng tạo và công nghiệp văn hóa. UBND phường Hoàn Kiếm cam kết xây dựng một bộ tiêu chuẩn phát triển công nghiệp sáng tạo gắn liền với di sản, tạo nên mô hình có thể nhân rộng không chỉ ở Hà Nội mà còn tại các địa phương khác. Trung tâm sẽ là nơi ươm mầm cho những ý tưởng sáng tạo, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua những phương thức thể hiện mới mẻ và hiện đại.

Hài hòa giữa bảo tồn và phát triển

Lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, để hiện thực hóa tầm nhìn về một TTCNVH kiểu mẫu, trung tâm hướng tới việc tạo lập không gian và hạ tầng sáng tạo, hình thành một không gian đa chức năng, cung cấp hạ tầng vật lý và kỹ thuật hiện đại để phục vụ sáng tạo, trưng bày, biểu diễn. Trung tâm cũng xây dựng các studio nghệ thuật, không gian làm việc chung, khu triển lãm, không gian văn hóa ẩm thực, không gian Di tích lịch sử Hà Nội 1946, không gian cà phê và ẩm thực văn hóa địa phương để đáp ứng nhu cầu của các nghệ sĩ và doanh nghiệp sáng tạo. Trung tâm cũng có nhiều chính sách hỗ trợ và ươm tạo tài năng; kết nối mạng lưới sáng tạo trong và ngoài nước thông qua các sự kiện, lễ hội, hội chợ và chương trình giao lưu sáng tạo; thúc đẩy kinh tế và du lịch bền vững…

Lãnh đạo phường Hoàn Kiếm khẳng định, trung tâm được thành lập dựa trên các nguyên tắc cốt lõi: Hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, bảo đảm việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của Thủ đô. Đề án cũng nêu rõ, tối thiểu 70% các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại trung tâm phải thuộc các ngành công nghiệp văn hóa, bao gồm cả đào tạo nguồn nhân lực. Không quá 30% diện tích dành cho các hoạt động thương mại, dịch vụ phụ trợ. Tối thiểu 10% diện tích được sử dụng cho không gian làm việc chung và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Trung tâm sẽ hỗ trợ nghệ sĩ, nghệ nhân trong hoạt động sáng tạo, thiết kế, biểu diễn, trưng bày và sản xuất sản phẩm văn hóa; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong phạm vi trung tâm…

Đề án cũng nêu, mô hình tổ chức của TTCNVH Đồng Xuân - Bắc Qua được thực hiện theo nguyên tắc đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, tổ chức vận hành. Trong các không gian chính của trung tâm, sẽ hình thành quảng trường nhỏ kết nối với phố Thanh Hà - vùng không gian đặc biệt kết nối hai phân khu “động” và “tĩnh”, là sảnh đón chính tập trung đông người. Đây cũng là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa ngoài trời.

Nhìn ra phố Thanh Hà và quảng trường là hệ thống các không gian trưng bày đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ sáng tạo. Đây là khu mang đặc trưng phố cổ với mật độ xây dựng cao, bao gồm các gian hàng giới thiệu, trưng bày ẩm thực, dịch vụ sáng tạo và đồ lưu niệm. Trung tâm cũng bố trí quảng trường nghệ thuật lớn (tại sân trường Kim Đồng cũ), tích hợp khu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật, kết nối phố Nguyễn Thiện Thuật với phố Thanh Hà… Trung tâm cũng sẽ bố trí không gian văn hóa ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc trưng Hà Thành. Đáng chú ý, điểm nhấn của trung tâm là không gian di tích lịch sử Hà Nội 1946. Đây là một không gian ký ức sống động, kết hợp giữa tư liệu, nghệ thuật và công nghệ. Không gian tích hợp cả phiên bản số và thực tế, cho phép du khách tiếp cận, lưu giữ và chia sẻ câu chuyện lịch sử của Hà Nội.