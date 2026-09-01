Phường Đống Đa: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

TP - Phường Đống Đa (TP Hà Nội) xác định, trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tiếp theo, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, vận hành đồng bộ chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Không để xảy ra gián đoạn trong cung ứng dịch vụ công thiết yếu

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo UBND phường Đống Đa cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương và thành phố về sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt ngay sau khi chính thức đi vào vận hành.

Phường Đống Đa luôn ưu tiên đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Ngay từ những ngày đầu thực hiện mô hình mới, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời ban hành, rà soát, bổ sung các quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, bảo đảm giải quyết nhanh các nhiệm vụ chính trị, hành chính tại địa phương, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền.

Lãnh đạo phường Đống Đa cũng thông tin, việc rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và các mô hình cung ứng dịch vụ công trên địa bàn được triển khai theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội cơ bản ổn định tổ chức, tiếp tục duy trì hoạt động phục vụ nhân dân, không để xảy ra gián đoạn trong cung ứng dịch vụ công thiết yếu.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, động lực làm việc của cán bộ

Riêng về công tác cán bộ, lãnh đạo UBND phường Đống Đa cho biết, việc rà soát, cơ cấu lại nguồn nhân lực được triển khai bám sát chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu vị trí việc làm. Công tác đối chiếu giữa số lượng biên chế được giao và số lượng thực tế được thực hiện thường xuyên làm cơ sở điều chỉnh, phân bổ nhân sự hợp lý.

Tính đến tháng 5/2026, phường có 101 công chức, còn thiếu 24 công chức so với chỉ tiêu được giao. Viên chức có 578 người, thiếu 69 so với chỉ tiêu; lao động hợp đồng theo Nghị định số 111 có 60 người, thiếu 9 so với chỉ tiêu. Dù tiến độ công việc chung vẫn đảm bảo, nhưng việc thiếu nhân sự vẫn tạo áp lực lớn đối với đội ngũ hiện có, nhất là với các lĩnh vực quản lý nhà nước như đất đai, tài chính, tư pháp - hộ tịch, văn phòng - thống kê…

Phường Đống Đa đã có nhiều sáng tạo trong chuyển đổi số, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt theo mô hình chính quyền 2 cấp

“Công tác đổi mới cơ chế đánh giá, khen thưởng cán bộ được triển khai theo hướng thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống” từng bước được áp dụng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và động lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được xem xét khen thưởng, quy hoạch, bố trí vị trí cao hơn; các trường hợp hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp được nhắc nhở, điều chỉnh vị trí phù hợp, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Nhìn chung, công tác bố trí nhân sự được thực hiện tương đối kịp thời, phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ; đội ngũ cơ bản ổn định, bảo đảm vận hành thông suốt bộ máy sau sắp xếp”, lãnh đạo phường Đống Đa khẳng định.

100% người dân được khảo sát hài lòng với Điểm hỗ trợ thủ tục hành chính và tư vấn pháp luật cộng đồng phường Đống Đa

Đề cập đến công tác cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đại diện lãnh đạo phường Đống Đa cho biết, phường đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC); tập trung thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PARINDEX, PAPI, SIPAS). Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

UBND phường đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia và Trung tâm Hành chính công số 3 thành phố Hà Nội ra mắt, vận hành mô hình “Điểm hỗ trợ thủ tục hành chính và tư vấn pháp luật cộng đồng phường Đống Đa” tại các khu dân cư, tổ dân phố vào thứ 7 hàng tuần.

Mô hình đóng vai trò là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân, tối ưu hóa hiệu quả phục vụ hành chính và nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân ngay từ cơ sở.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đình Hiệp, một cư dân phường Đống Đa cho biết, ông cảm nhận rõ sự thay đổi trong cung cách phục vụ nhân dân của chính quyền. “Tôi rất ấn tượng khi cơ sở vật chất của nơi tiếp nhận thủ tục hành chính được đầu tư khang trang, hiện đại. Nhân viên tiếp nhận thủ tục cũng rất tận tình, chu đáo hướng dẫn”, ông Hiệp nói.

Các điểm hỗ trợ đã tiếp nhận và hướng dẫn thực hiện hỗ trợ cho hơn 500 trường hợp với nhiều lĩnh vực. Qua khảo sát sơ bộ, tỷ lệ người dân đánh giá “rất hài lòng” và “hài lòng" đối với mô hình đạt 100%, góp phần giảm tải áp lực tại Trung tâm Hành chính công số 3 thành phố Hà Nội và của phường, đồng thời hạn chế các vướng mắc, khiếu nại ngay từ tổ dân phố”, đại diện lãnh đạo phường nêu.

Trong những tháng cuối năm 2026, phường Đống Đa định hướng tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn bộ máy; vận hành đồng bộ chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng cán bộ, công chức viên chức, người lao động gắn với phương pháp đo lường hiệu suất công việc (OKR/KPI) gắn với cải cách hành chính. Phường cũng nỗ lực tiếp tục phát triển kinh tế, hạ tầng, đô thị, quyết liệt xử lý cơ bản các “điểm nghẽn”, tập trung công tác chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu KTXH năm 2026.