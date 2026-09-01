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Hải Phòng xử phạt gần 400 'ma men' dịp nghỉ lễ 2/9

Nguyễn Hoàn

TPO - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 29/8-1/9), CSGT Hải Phòng đã xử lý 392 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 663 tài xế vi phạm tốc độ, 5 trường hợp quá tải trọng, 225 tài xế không có giấy phép lái xe...

Ngày 1/9, Phòng CSGT – Công an TP Hải Phòng cho biết, trong 4 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8-1/9), lực lượng CSGT bố trí ứng trực 100% quân số, 381 lượt tổ công tác gồm 1.424 cán bộ chiến sĩ.

Cảnh sát đã kiểm soát tổng số 24.162 phương tiện, lập biên bản xử lý 3.398 trường hợp vi phạm. Trong đó, 1.565 ô tô, 1.700 xe máy, 42 phương tiện khách...

Tổng tiền phạt gần 7,4 tỷ đồng. Đồng thời, tước GPLX 34 trường hợp, trừ điểm GPLX 448 trường hợp; tạm giữ 13 ô tô, 380 xe máy và 39 phương tiện khác.

Trong bốn ngày nghỉ lễ, cảnh sát giao thông Hải Phòng xử lý 392 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 663 tài xế vi phạm tốc độ, 5 trường hợp quá tải trọng, 225 tài xế không có giấy phép lái xe...

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CSGT Hải Phòng mạnh tay xử lý vi phạm tốc độ trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đánh giá kỳ nghỉ lễ năm nay, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm tăng 1.600 trường hợp (89%), số tiền phạt theo lỗi tăng 3,8 tỷ đồng (107%). Cảnh sát tập trung xử lý vi phạm an toàn giao thông, điều tiết hướng dẫn phương tiện trên các tuyến địa bàn trọng điểm, nơi tập trung các lễ hội du lịch, khu vui chơi giải trí, khu vực tiềm ẩn ùn tắc, tai nạn.

Trong đó, cảnh sát tăng cường xử lý vi phạm quá tốc độ tăng 262%, xe khách tăng 293%, xe tải tăng 367%, xe đầu kéo 165%, vi phạm tốc độ tăng 262%, vi phạm nồng độ cồn tăng 10,4%.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Hải Phòng cho biết, ngày cuối kỳ nghỉ lễ, đơn vị tiếp tục duy trì các tổ công tác, xử lý nghiêm vi phạm về vận tải hàng hóa, hành khách và các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn như: nồng độ cồn, không đúng phần đường, chở quá tải, đón trả khách không đúng nơi quy định.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #cảnh sát giao thông #nồng độ cồn #vi phạm tốc độ #xe khách #du lịch Cát Bà #Nghỉ lễ Quốc khánh

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