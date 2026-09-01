Cuốc xe 2 km giá 70.000 đồng, Sở Xây dựng Gia Lai họp khẩn

TPO - Sau phản ánh hành khách phải trả 70.000 đồng cho cuốc xe khoảng 2km tại Quy Nhơn, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức họp khẩn yêu cầu chấn chỉnh.

Ngày 1/9, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, vừa tổ chức cuộc họp xử lý phản ánh liên quan đến hoạt động vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và công tác chấn chỉnh hoạt động vận tải phục vụ người dân, du khách trên địa bàn.

Trước đó, tối 30/8, ngành chức năng tỉnh Gia Lai tiếp nhận phản ánh của hành khách việc đi xe từ khu vực đường Xuân Diệu đến khách sạn L’Amor trên đường Nguyễn Thị Định. Quãng đường chỉ khoảng 2km nhưng hành khách cho biết phải trả 70.000 đồng.

Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh.

Qua xác minh, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai xác định phương tiện liên quan mang biển số 77H-103.xx.

Cơ quan chức năng cũng xác định phương tiện biển kiểm soát 77H-103.xx là xe hợp đồng sử dụng hợp đồng điện tử của Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn có địa chỉ tại phường Quy Nhơn Nam, không phải xe taxi.

Giải trình của lái xe và Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn, trước khi thực hiện chuyến đi, hai bên chưa trao đổi, thỏa thuận đầy đủ về giá cước. Tại đây, lái xe cũng thừa nhận việc thu cước thực tế cao hơn giá cước của chuyến đặt qua ứng dụng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, hành vi trên có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ, về việc cung cấp đầy đủ thông tin hợp đồng vận tải cho hành khách, trong đó có thông tin về giá trị hợp đồng. Lái xe và Giám đốc Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn đã công khai xin lỗi hành khách.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai nghiêm khắc phê bình Giám đốc Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn và tài xế liên quan.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Nguyễn Trường Sơn.

Thông qua cuộc họp, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết và thu giá cước đúng quy định; công khai, minh bạch giá cước trước khi thực hiện chuyến đi. Không tự ý tăng giá, thu thêm các khoản ngoài giá đã niêm yết hoặc thỏa thuận, nhất là trong các dịp lễ, sự kiện và thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao.

Đồng thời chủ động bố trí, huy động phương tiện và lái xe, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách; không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện, chèn ép, tranh giành hoặc từ chối vận chuyển trái quy định.

Ngoài ra phải bảo đảm phương tiện an toàn kỹ thuật, vệ sinh sạch sẽ; lái xe thực hiện đúng quy định về đồng phục, thẻ tên và có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự, thân thiện. Chủ động hỗ trợ, hướng dẫn hành khách về các điểm đến, văn hóa và du lịch địa phương khi phù hợp.

Đối với vụ việc liên quan đến Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn và lái xe, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai sẽ thành lập Tổ kiểm tra để tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.