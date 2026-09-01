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Gia Lai

Xe khách Việt Tân Phát vượt ẩu, tông xe khác trên đèo Mang Yang

Tiền Lê

TPO - Một clip ghi lại cảnh xe khách của nhà xe Việt Tân Phát lấn vạch liền, tông vào một xe khách khác ngay trên đèo Mang Yang, Gia Lai. Đáng nói, đây chính là nhà xe có xe khách biển số 50E-449.17 xảy ra tai nạn khiến nhiều người thương vong ở Gia Lai vừa qua.

Xe của nhà xe Việt Tân Phát tông thẳng vào xe khách khác trên đèo.

Ngày 1/9, ngay sau khi nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Đội Cảnh sát Giao thông số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc lái xe khách biển 50E-455.03 do vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 30/8, tại Km110 (Quốc lộ 19, địa phận đèo Mang Yang, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), lái xe Đ.T.T (SN 1981, phường An Khê, tỉnh Gia Lai), thuộc nhà xe Việt Tân Phát điều khiển xe khách biển số 50E-455.03 đã vượt xe phía trước, tông vào phần hông xe khách biển số 51D-642.55 của nhà xe Tấn Hưng.

Quá trình vi phạm được camera xe một người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội.

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Hành vi của tài xế xe khách Việt Tân Phát rất nguy hiểm với các phương tiện tham gia giao thông.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Giao thông số 3 đã làm việc, lập biên bản đối với lái xe T. về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt (mức tiền phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm Giấy phép lái xe).

Đáng nói, xe khách biển số 50E-455.03 kể trên của nhà xe Việt Tân Phát. Đây chính là nhà xe có xe khách biển số 50E-449.17 bị lật khiến nhiều người thương vong, xảy tại Km10+600 tuyến tránh Đông đường Hồ Chí Minh qua đô thị Pleiku (địa phận làng Châm Nẻh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), lúc rạng sáng 31/8.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn nhắc nhở, có biện pháp xử lý nghiêm đối với Nhà xe Việt Tân Phát nếu để xảy ra hành vi tương tự.

Tiền Lê
#Việt Tân Phát #tai nạn giao thông #Gia Lai #xe khách #xử phạt #vi phạm #vượt ẩu #đèo Mang Yang

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