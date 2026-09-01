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CLIP: Đà điểu chạy tung tăng giữa dòng xe trên quốc lộ 18 ở Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Một con đà điểu chạy tung tăng trên quốc lộ 18 qua TP Quảng Ninh khiến nhiều phương tiện phải né tránh. Lực lượng CSGT phải đi theo, cảnh báo các phương tiện để bảo đảm an toàn giao thông.

Clip đà điểu chạy trên quốc lộ ở Quảng Ninh.

Ngày 1/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một con đà điểu chạy giữa dòng phương tiện trên quốc lộ 18. Sự việc khiến nhiều người đi đường bất ngờ, phải chủ động giảm tốc độ, né tránh, trong khi một số người tò mò chạy theo dùng điện thoại ghi hình.

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh, sự việc xảy ra khoảng 15h30 ngày 31/8, trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Tuần Châu.

Thời điểm trên, tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thì phát hiện một con đà điểu cỡ lớn chạy trên đường, tiềm ẩn nguy cơ va chạm với các phương tiện.

Ngay sau đó, ô tô của lực lượng CSGT đã di chuyển phía sau cá thể này, đồng thời phát tín hiệu cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện giảm tốc độ và chủ động né tránh.

Con đà điểu tiếp tục chạy dọc quốc lộ 18 trong khoảng 20 phút trước khi được lực lượng chức năng lùa vào một khu đất trống ven đường, gần Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sau đó, chủ của con đà điểu cũng có mặt tại hiện trường và đưa con vật về.

Rất may, trong quá trình chạy trên quốc lộ, con đà điểu không va chạm với người hoặc phương tiện, không xảy ra tai nạn giao thông.

Hoàng Dương
#đà điểu #quốc lộ 18 #CSGT #Quảng Ninh #tai nạn giao thông #an toàn giao thông #sự kiện đặc biệt

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