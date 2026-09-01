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Đến nhà bạn ăn uống, cô gái rơi từ tầng 6 xuống sân tử vong

Nguyễn Tiến

TPO - Cô gái 26 tuổi đến nhà bạn tại khu nhà ở xã hội ở TPHCM rồi bất ngờ rơi từ tầng 6 xuống sân, tử vong.

Ngày 1/9, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 khu nhà ở xã hội trên đường D32 (Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú) xuống sân, tử vong.

Trước đó vào tối 31/8, người dân phát hiện một người rơi từ tầng cao xuống sân khu nhà ở xã hội. Đến kiểm tra, mọi người phát hiện một cô gái đang nằm bất động và đã tử vong.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Nạn nhân được xác định là chị Đ.T.N. (26 tuổi, quê Gia Lai). Theo xác minh ban đầu, chiều cùng ngày, chị N. đến nhà một người bạn ở tầng 6 chơi và cùng mọi người ăn uống. Trong lúc trò chuyện, chị N. tâm sự đang buồn chuyện tình cảm.

Sau đó, chị N. đi vào phòng ngủ của gia chủ. Ít phút sau, cô gái này rơi từ ô cửa sổ căn phòng xuống sân.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Tiến
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