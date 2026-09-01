Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý đoạn đường, kinh doanh vận tải

TPO - Liên quan vụ tai nạn giao thông ở Gia Lai khiến 4 người tử vong, Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý đoạn đường, kinh doanh vận tải...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 61 ngày 31/8 của Thủ tướng về khắc phục hậu quả vụ lật xe ô tô chở khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Công điện nêu, từ thông tin báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, vào lúc 3h10 ngày 31/8 trên tuyến tránh quốc lộ 19, đoạn đường chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác giao thông, xe ô tô chở khách giường nằm mang biển kiểm soát 50E-449.17 do lái xe Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên đường tránh theo hướng Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa.

Tuy nhiên, khi đến vị trí Km10+600 (địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) do mưa lớn, trời tối, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn và mặt đường bị sạt lở bùn đất nên lái xe mất lái, lật nghiêng xe vào lề đường bên phải chiều đi. Trên xe có 34 người (2 lái xe, 1 phụ xe, 31 hành khách). Hậu quả nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đây là vụ việc có dấu hiệu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong và thăm hỏi ân cần đối với những người bị thương.

Để kịp thời khắc phục hậu quả và phòng ngừa những vụ tương tự xảy ra, đảm bảo kỳ nghỉ lễ được an toàn cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung mọi lực lượng, bố trí các điều kiện tốt nhất về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong.

Cùng với đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý đoạn đường, đơn vị kinh doanh vận tải, cá nhân người chịu trách nhiệm và trách nhiệm của lái xe để xảy ra vụ việc; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật để làm gương và nêu cao tính răn đe trong chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo rà soát lại công tác tổ chức thi công, bảo đảm an toàn công trình, việc nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng toàn bộ tuyến đường này, nhất là tính pháp lý, các yếu tố đảm bảo an toàn, các bất cập chưa được khắc phục, nguyên nhân để xảy ra vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này. Theo đó, khẩn trương khắc phục tồn tại, đảm bảo an toàn thông suốt trước khi cho phép phương tiện lưu thông.