Tai nạn giao thông liên hoàn

Hiện trường vụ va chạm khiến 4 ô tô hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 1/9, 4 ô tô lưu thông cùng chiều theo hướng từ cầu Hiệp Hòa về ngã tư Vũng Tàu. Khi đến nút giao đường Đặng Văn Trơn, các phương tiện xảy ra va chạm liên hoàn.

Vụ va chạm khiến cả 4 xe bị hư hỏng. Trong đó, hai xe phía sau hư hỏng nặng, hai xe còn lại bị hư hỏng phần đuôi. Vụ va chạm khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tại đường Đặng Văn Trơn sáng 1/9.

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, lượng phương tiện qua nút giao khá đông. Các xe khi đến khu vực giao nhau được cho là không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm liên tiếp. May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng TP. Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và làm rõ nguyên nhân va chạm.