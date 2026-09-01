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Yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn, mức phạt và điều kiện thực tế

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát kỹ quy định, mức phạt và điều kiện thực tế, nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Ngày 1/9, Văn phòng Chính phủ có Công văn gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc bảo đảm an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ.

Trong các ngày 28 và 29/8, báo chí có nhiều phản ánh về "tình hình vi phạm, tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc".

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu trên theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt tại các thành phố, đô thị lớn.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 nhằm hạn chế tối đa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn, mất an toàn giao thông, đặc biệt trong các ngày lễ, Tết.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành một số dự án giao thông trọng điểm trước dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2027 như: vành đai 2,5, vành đai 3,5 thành phố Hà Nội, vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến cao tốc cửa ngõ, kết nối vùng như Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ; rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9/2026.

Luân Dũng
#quy định giao thông #xử phạt lỗi khoảng cách #cao tốc #an toàn giao thông #Chính phủ #bảo đảm trật tự #Lỗi khoảng cách trên cao tốc

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