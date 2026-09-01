Tổng thống Iran: Tehran sẽ lập tức đáp trả nếu Mỹ vi phạm thỏa thuận

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ lập tức đáp trả nếu Washington không thực hiện các cam kết theo thỏa thuận tạm thời ký hồi tháng 6, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang sau những cuộc tấn công qua lại.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, ông Pezeshkian cáo buộc Mỹ đưa ra những yêu cầu quá đáng và vi phạm các cam kết trong Bản ghi nhớ Islamabad chưa đầy hai tuần sau khi Tổng thống Donald Trump ký thỏa thuận.

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Pezeshkian nhấn mạnh Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ lập tức có hành động đáp trả tương xứng.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ và Iran tiến hành những cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên kể từ cuối tháng 7. Mỹ đã tấn công các mục tiêu trên đảo Larak của Iran, sau đó Tehran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai căn cứ không quân Mỹ ở Jordan.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Ông Pezeshkian chỉ trích các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cho rằng đây là hành động đi ngược các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Thỏa thuận tạm thời giữa Washington và Tehran được ký hồi tháng 6 nhằm tạo điều kiện chấm dứt xung đột, nhưng nhanh chóng rơi vào bế tắc do bất đồng về việc thực hiện các điều khoản.

Iran nhiều lần tuyên bố chỉ cho phép tự do lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với nguồn cung dầu toàn cầu, nếu Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận.

Trước đó, ông Pezeshkian cho rằng chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào và khẳng định Tehran vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp đàm phán với Washington.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump nói với Fox News "Mỹ sẽ có phản ứng" trước các cuộc tấn công của Iran. Tuy nhiên, phát biểu với phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông cho rằng các cuộc tấn công mới không đồng nghĩa với việc hai bên quay trở lại một cuộc chiến tranh toàn diện.