Mẹ liệt sĩ 104 tuổi nghẹn ngào: ‘Văn ơi, con ơi... mấy chục năm rồi’

TPO - Sau 45 năm ngóng đợi, người mẹ 104 tuổi nghẹn ngào khi hài cốt con trai - liệt sĩ Lê Đình Văn, trở về quê nhà. Gần nửa thế kỷ qua, mẹ vẫn không ngừng hy vọng về ngày đoàn tụ.

Mẹ 104 tuổi nghẹn ngào ngày con liệt sĩ trở về sau 45 năm.

“Văn ơi, con ơi... mấy chục năm rồi”

Chiều 1/9, chính quyền xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn, hy sinh khi bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Cụ Trần Thị Chín (104 tuổi) được người thân đưa đến bên linh cữu con trai. Cụ ngồi trên xe lăn, mái tóc bạc trắng, đôi mắt vẫn hướng về chiếc quan tài phủ quốc kỳ.

Khi đến gần hài cốt con, cụ đưa bàn tay run rẩy lần trên lá cờ đỏ sao vàng, nghẹn ngào gọi: “Văn ơi, con ơi... mấy chục năm rồi”. Gần nửa thế kỷ qua, mẹ vẫn không ngừng hy vọng về ngày con trở về.

Trang trọng lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn.

Ông Lê Văn Truyền (sinh năm 1952, anh trai liệt sĩ Lê Đình Văn) cho biết, gia đình có 7 anh em. Ông là con cả, ông Văn là con thứ ba, sinh năm 1957. Những năm chiến tranh chống Mỹ, ông Truyền rời quê lên đường chiến đấu. Đất nước thống nhất, ông trở về nhà.

Một năm sau, người em trai Lê Đình Văn cũng lên đường nhập ngũ, được biên chế vào Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 812, Sư đoàn 309, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam.

Năm 1979, trong một lần nghỉ phép, người lính trẻ trở về thăm gia đình. Không ai trong nhà biết rằng đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Ngày 15/3/1981, Tiểu đội trưởng Lê Đình Văn hy sinh. Anh được đồng đội an táng tại nghĩa trang của đơn vị ở Campuchia, sau đó được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ Chín nghẹn ngào bên linh cữu người con trai - liệt sĩ Lê Đình Văn.

Suốt những năm tháng sau đó, trong căn nhà ở quê, người mẹ vẫn giữ nỗi nhớ về người con trai chưa có cơ hội trở về. “Mẹ tôi tuy tuổi cao, sức yếu, mấy năm nay nằm một chỗ nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Hầu như đêm nào bà cũng khóc, bảo nhớ chú Văn, thương chú hy sinh khi còn quá trẻ, chưa kịp lập gia đình”, ông Truyền nghẹn ngào.

Ngày “đoàn tụ” sau 45 năm

Bước sang tuổi 104, sức khỏe cụ Chín yếu, nhiều năm phải nằm một chỗ. Thế nhưng trong ngày đặc biệt này, cụ vẫn ngồi xe lăn dự lễ truy điệu, để được ở bên và “nhìn” con lần cuối.

Trước linh cữu, nước mắt cụ Chín lặng lẽ trào ra. Không còn những lời kể dài, chỉ có tiếng gọi tên con đứt quãng giữa không gian trang nghiêm.

Chính quyền xã Thiên Nhẫn cùng đông đảo người thân, bà con nhân dân tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Truyền không giấu được xúc động. Ông cho biết, suốt nhiều năm qua, gia đình luôn đau đáu việc đưa hài cốt người em về quê. Điều ông mong nhất là mẹ còn đủ sức khỏe để được đón con trở về.

Theo ông Truyền, người em trai Lê Đình Văn hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa lập gia đình. Vì vậy, trong ký ức của mẹ, người con trai ấy dường như vẫn luôn là một người lính trẻ rời nhà năm nào. “Điều khiến gia đình xúc động nhất là mẹ vẫn còn sống để được đón em về. Với chúng tôi, đây là niềm an ủi rất lớn”, ông Truyền chia sẻ.

Với gia đình ông Truyền, việc đưa được hài cốt người em trở về là niềm mong mỏi đã kéo dài nhiều năm. “Nhờ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, nay gia đình tôi đã đón được chú về, thỏa lòng mong mỏi của mẹ”, ông Truyền xúc động nói.

Lễ di quan hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn, thay mặt chính quyền địa phương và gia đình cảm ơn sự hỗ trợ của các ban, ngành trong việc kết nối, hướng dẫn hoàn tất các thủ tục cần thiết và đưa hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn trở về với gia đình, quê hương.

“Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn được tổ chức đúng dịp cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp để chính quyền và nhân dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với người con quê hương đã hy sinh vì độc lập, hòa bình của Tổ quốc”, bà Hương chia sẻ.