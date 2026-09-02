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Thế giới

Điện Kremlin nói về khả năng lãnh đạo Nga - Trung - Mỹ sắp gặp nhau

Bình Giang

TPO - Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov vừa cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tham gia một cuộc gặp ba bên, nhân dịp diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề hội nghị SCO tại Kyrgyzstan ngày 31/8. (Ảnh: Sputnik)

Ngày 1/9, khi được đài truyền hình nhà nước Nga hỏi về khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy, ông Ushakov nói: “Vấn đề này đã được thảo luận, đúng vậy”.

Ông cho biết, ba nhà lãnh đạo dự kiến đều sẽ tham dự hội nghị. “Và nếu mọi chuyện diễn ra đúng như đã nói, thì ba người sẽ có thể tổ chức một cuộc gặp”, ông Ushakov nói.

Ông Ushakov đưa ra thông tin này từ thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, nơi ông Putin và ông Tập vừa tham dự hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ông Ushakov cho biết, Tổng thống Putin có kế hoạch tham dự hội nghị APEC và hội đàm với ông Tập và ông Trump, theo hình thức song phương hoặc gặp gỡ ba bên.

Nga, Trung Quốc và Mỹ đều là thành viên của APEC - tổ chức gồm 21 nền kinh tế. Thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc sẽ đăng cai diễn đàn vào các ngày 18-19/11.

Khi được hỏi về vấn đề này, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nói: “Hiện tại, chúng tôi chưa có thông báo nào liên quan đến việc Tổng thống Trump tham dự APEC”.

Ông Tập dự kiến ​​sẽ tới Washington để gặp và hội đàm với ông Trump vào cuối tháng này. Ông Trump dự kiến ​​sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại Florida vào tháng 12.

Bình Giang
Theo Reuters, Bloomberg
#Nga #Trung Quốc #Mỹ #APEC #G20 #Putin #Tập Cận Bình

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