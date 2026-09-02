Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Putin thừa nhận máy bay không người lái gây ra thách thức đặc biệt với Nga

Bình Giang

TPO - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga đang giành thắng lợi trong cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời cho rằng Mátxcơva không thể đàm phán với giới lãnh đạo Ukraine.

img-2587.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Trong phát biểu ngày 1/9, Tổng thống Putin thừa nhận các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga đã gây ra thiệt hại thực sự, và thiết bị không người lái đang gây ra thách thức đặc biệt.

Tuy nhiên, ông khẳng định Nga đang tiến lên trên chiến trường, và: “Tôi không nghi ngờ gì rằng đối phương sẽ sụp đổ”.

Ông Putin nói những tin đồn cho rằng Nga sẽ buộc phải tiến hành một đợt động viên quân sự mới là “hoàn toàn vô nghĩa”.

Bốn năm rưỡi kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đang kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đã đổ vỡ từ tháng 2, sau khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Putin thể hiện sự tự tin và cứng rắn khi nói về diễn biến tại tiền tuyến, khẳng định đà tiến quân của Nga đang tăng tốc.

Ông cho biết quân đội Nga đã giành được 270 km² tại tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine trong tháng 8 vừa qua, trong khi 2 nhóm lớn binh lính Ukraine - một nhóm gồm 4.500 - 4.800 người, nhóm còn lại lên tới 2.000 người - đã bị bao vây.

Theo ông Putin, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía các thành phố Sloviansk và Kramatorsk, đồng thời chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tổng thống Putin cho rằng cảnh báo của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky gửi tới các hãng hàng không, rằng máy bay không người lái của Ukraine sẽ khiến không phận Nga phải đóng cửa, mang tính chất “khủng bố nhà nước”. Ông tuyên bố Mátxcơva sẽ tìm cách đáp trả nếu điều đó xảy ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh ở Kyrgyzstan, ông Putin nói không thể đàm phán với “những kẻ khủng bố”.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết Mátxcơva vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, thay vì chỉ đóng băng cuộc xung đột, đồng thời nhắc lại rằng Nga sẵn sàng đàm phán với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Nếu có ai đó tạo ra, hoặc có thể tạo ra đóng góp thiết thực cho tiến trình này, tất cả chúng tôi đều ủng hộ”, ông nói.

Tổng thống Nga thừa nhận những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây thiệt hại cho các nhà máy lọc dầu của Nga, mặc dù ông không đề cập đến tình trạng thiếu nhiên liệu trên diện rộng do những cuộc tấn công này gây ra.

Tuy nhiên, ông cho biết việc bảo vệ các cơ sở đã được cải thiện, và “chúng tôi chỉ còn 10% số nhà máy lọc dầu cần sửa chữa”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng gay gắt bác bỏ cáo buộc của Chính phủ Đức, rằng Mátxcơva đứng sau âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay Leipzig tháng trước.

Ông cho rằng chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đang “đổ lỗi” cho Mátxcơva, nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề trong nước và tỷ lệ ủng hộ đang sụt giảm.

Bình Giang
Theo Reuters
#Tổng thống Putin #Chiến tranh Nga - Ukraine #Xung đột Nga - Ukraine #Máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe