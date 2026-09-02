Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 81.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong thông điệp được Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đăng trên trang Facebook chính thức, Tổng thống Trump khẳng định: “Nền độc lập của Việt Nam là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời là một di sản tiếp tục truyền cảm hứng cho tình hữu nghị mà hai quốc gia chúng ta tự hào có được ngày nay”.

Trong thông điệp, Tổng thống Trump bày tỏ trân trọng mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển với Việt Nam, đặc biệt là những tiến bộ trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, cũng như cam kết chung của hai nước đối với hoà bình, thịnh vượng và ổn định trên khắp khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

“Chúng tôi hoan nghênh vai trò lãnh đạo toàn cầu ngày càng lớn mạnh của Việt Nam với tư cách một đối tác của Mỹ, bao gồm vai trò nổi bật của Việt Nam với tư cách thành viên sáng lập của Hội đồng Hoà bình”, Tổng thống Trump viết.

Ông cũng mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những tiến bộ này và cùng nhau hợp tác bảo đảm sự thịnh vượng và an ninh chung trong tương lai.

Sau 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Mỹ đã đạt những bước tiến vượt bậc.

Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu; mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất.

Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, với kim ngạch thương mại song phương đạt gần 171 tỉ USD.

Hợp tác Việt Nam - Mỹ cũng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực khác, bao gồm công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc phòng...

Hợp tác giáo dục cũng là một điểm sáng. Việt Nam đứng đầu ASEAN về số lượng du học sinh tại Mỹ và đứng thứ 5 trên thế giới. Gần 50% sinh viên Việt Nam tại Mỹ theo học các ngành STEM, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu có sức chống chịu, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả hai quốc gia.