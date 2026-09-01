Xe từ miền Tây dồn về TPHCM, CSGT mở tạm làn dừng khẩn cấp cao tốc

TPO - Chiều 1/9, dòng xe từ miền Tây dồn về TPHCM khiến tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương ùn ứ cục bộ. CSGT tăng cường phân luồng, điều tiết.

Clip: Xe nối dài từ miền Tây về TPHCM, CSGT tạm mở làn khẩn cấp giải ùn tắc

Chiều 1/9, ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Đội 7, Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, mật độ phương tiện trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ các tỉnh miền Tây về TPHCM, tăng cao. Một số đoạn xảy ra tình trạng ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm.

Để giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, Đội 7 đã triển khai mô tô chuyên dụng trực tiếp dẫn đường, phối hợp phân luồng và hướng dẫn phương tiện tạm thời di chuyển vào làn dừng xe khẩn cấp.

Xe từ miền Tây về TPHCM ùn ứ, CSGT mở làn khẩn cấp để giảm kẹt xe.

Phương án được áp dụng trên đoạn từ Km49+800, khu vực Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa cũ, đến Km10+000, Trạm thu phí Chợ Đệm, theo hướng từ các tỉnh miền Tây về TPHCM.

CSGT lưu ý, phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại, từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây, tuyệt đối không được đi vào làn dừng xe khẩn cấp.

Phương án phân luồng được triển khai từ 16h30 đến 23h30 ngày 1/9.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế khi qua khu vực này cần chấp hành nghiêm hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng; không chen lấn, vượt ẩu, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế chuyển làn đột ngột để phòng ngừa va chạm.

Cao tốc Long Thành - Dầu Giây tăng nhiệt

Cùng ngày lượng phương tiện trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tăng ở một số khu vực, đặc biệt theo hướng vào TPHCM. Tuy nhiên, giao thông trên tuyến vẫn ổn định, chưa xảy ra ùn ứ kéo dài.

Ghi nhận trên đoạn cao tốc qua địa phận TPHCM, hướng về đường dẫn và nút giao Vành đai 2, lượng phương tiện khá đông. Mật độ xe tăng nhưng các phương tiện vẫn di chuyển liên tục, chưa xuất hiện tình trạng dồn ứ kéo dài.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chiều 1/9.

Ở chiều ngược lại, hướng từ TPHCM đi vào cao tốc, lượng xe thưa hơn. Các phương tiện lưu thông tương đối thuận lợi, khoảng cách giữa các xe khá rộng, không xảy ra ùn tắc.

Tại khu vực nút giao cao tốc và Vành đai 2, các phương tiện nhập làn tương đối thuận lợi. Không ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài hoặc phải dừng chờ lâu.

Dòng xe di chuyển chậm hướng về TPHCM.

Trước đó, trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ghi nhận lượng phương tiện tăng cao theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai và các tỉnh miền Trung. Một số thời điểm, xe di chuyển chậm do lưu lượng tăng mạnh.

Đến ngày 1/9, một bộ phận người dân bắt đầu trở lại TPHCM sớm, khiến lượng phương tiện theo hướng vào thành phố gia tăng. Tuy nhiên, do người dân trở về rải rác, giao thông trên tuyến vẫn được duy trì ổn định.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa phận TPHCM, đông phương tiện hướng về đường dẫn cao tốc và nút giao Vành đai 2.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây là tuyến giao thông quan trọng kết nối TPHCM với Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ. Vào các dịp lễ, tuyến thường chịu áp lực lớn do nhu cầu đi lại tăng cao.

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, cao tốc Long Thành - Dầu Giây bắt đầu tăng xe

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp; đồng thời tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không tùy tiện chuyển làn và không sử dụng làn dừng khẩn cấp khi không có tình huống cần thiết.