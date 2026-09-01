Cho xe đi vào làn đường ngược chiều cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân về Hà Nội

Theo thông tin từ Cục CSGT, chiều ngày 1/9, trên cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân hướng về Hà Nội lưu lượng phương tiện tăng cao.
Để phòng ngừa ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng phân luồng toàn bộ phương tiện đi theo hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam ra Quốc lộ 1
Theo đó, các phương tiện được đi ngược chiều cao tốc theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng từ Km 259 (Trạm thu phí Cao Bồ, tỉnh Ninh Bình), đến Km 211 (nút giao Đại Xuyên), với chiều dài hơn 40 Km.
Ghi nhận tại khu vực trạm thu phí Km 188 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (qua Hà Nội), lưu lượng phương tiện tăng cao. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã phân luồng phương tiện đi ra đường gom.
Bên cạnh đó, tại lối ra cao tốc giao với đường Vành đai 3, phương tiện ùn dài hướng vào trung tâm thành phố. Lực lượng CSGT và CSCĐ điều tiết, phân luồng giao thông.
Dự báo, lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục gia tăng đột biến vào ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn hành trình phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Phương án tổ chức giao thông cụ thể:
Phương án trên sẽ được lực lượng CSGT chủ động triển khai căn cứ tình hình lưu lượng phương tiện thực tế trên tuyến trong chiều 1/9 hoặc ngày 2/9.
Hướng Hà Nội đi các tỉnh phía Nam: Tại nút giao Đại Xuyên (Km 211), phương tiện phải rời cao tốc, chuyển sang Quốc lộ 1A để tiếp tục hành trình. Khi phương án được triển khai, lực lượng chức năng sẽ tạm thời không cho phương tiện đi vào cao tốc theo hướng Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An và các tỉnh phía Nam tại các nút: Km 219 (Vực Vòng), Km 227 (Phú Thứ), Km 230 (Liêm Tuyền) và Km 241 (Liêm Sơn).
Hướng các tỉnh phía Nam đi Hà Nội: Phương tiện có lộ trình ra tại các nút giao trung gian Liêm Sơn, Liêm Tuyền, Phú Thứ, Vực Vòng tiếp tục đi trên chiều đường bình thường, sử dụng làn số 2 hoặc làn số 3.
Phương tiện đi thẳng về Hà Nội di chuyển vào làn số 1 sát dải phân cách, chuyển sang chiều đường đối diện tại Km 259, lưu thông ngược chiều đến Km 211, sau đó nhập trở lại chiều đường chính tại khu vực nút giao Đại Xuyên.
Khi lưu thông qua khu vực tổ chức phân luồng, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không tự ý chuyển làn, chú ý hệ thống cọc tiêu, biển báo tạm thời và tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng CSGT.