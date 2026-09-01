Cho xe đi vào làn đường ngược chiều cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân về Hà Nội

TPO - Do lưu lượng phương tiện về Hà Nội tăng cao, lực lượng chức năng phân luồng cho các phương tiện đi vào làn đường ngược chiều cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân. Các phương tiện từ Thủ đô đi các tỉnh sẽ đi theo hướng Quốc lộ 1.

Các phương tiện được đi vào làn ngược chiều cao tốc theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ Cục CSGT, chiều ngày 1/9, trên cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân hướng về Hà Nội lưu lượng phương tiện tăng cao.

Để phòng ngừa ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng phân luồng toàn bộ phương tiện đi theo hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam ra Quốc lộ 1

CSGT điều tiết các phương tiện đi vào làn đường ngược chiều trên cao tốc.

Theo đó, các phương tiện được đi ngược chiều cao tốc theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng từ Km 259 (Trạm thu phí Cao Bồ, tỉnh Ninh Bình), đến Km 211 (nút giao Đại Xuyên), với chiều dài hơn 40 Km.

Lưu lượng phương tiện về Hà Nội tăng cao chiều 1/9.

Ghi nhận tại khu vực trạm thu phí Km 188 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (qua Hà Nội), lưu lượng phương tiện tăng cao. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã phân luồng phương tiện đi ra đường gom.

Bên cạnh đó, tại lối ra cao tốc giao với đường Vành đai 3, phương tiện ùn dài hướng vào trung tâm thành phố. Lực lượng CSGT và CSCĐ điều tiết, phân luồng giao thông.

Dự báo, lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục gia tăng đột biến vào ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn hành trình phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.