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Đang dừng đèn đỏ, tài xế bất ngờ nhấn ga vượt giao lộ

Huỳnh Thủy

TPO - Đang dừng chờ đèn đỏ, tài xế ô tô bán tải bất ngờ nhấn ga vượt qua giao lộ dù đèn tín hiệu còn 15 giây mới chuyển xanh. Hành vi này bị camera hành trình ghi lại, sau đó người dân gửi cơ quan công an.

Clip tài xế ô tô vượt đèn đỏ.

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã xử phạt tài xế H.Q.B. (46 tuổi, trú xã Ea M’Đroh, Đắk Lắk) 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe do không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Trước đó, khoảng 9h10 ngày 24/8, ông B. lái ô tô bán tải biển số 47B-124.xx trên đường Hùng Vương, xã Quảng Phú. Khi đến nút giao, tài xế dừng chờ đèn đỏ nhưng vài giây sau bất ngờ vượt qua giao lộ, dù đèn đỏ còn 15 giây.

Sự việc được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại. Người dân sau đó gửi clip đến cơ quan công an.

Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã xác minh, mời ông B. làm việc. Tại đây, tài xế thừa nhận vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt.

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CSGT làm việc với tài xế ô tô vượt đèn đỏ.

Trước ý kiến cho rằng đèn tín hiệu có thể gặp sự cố, đại diện Trạm CSGT Krông Búk khẳng định hệ thống đèn tại khu vực hoạt động bình thường.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, việc phản ánh chính xác, kịp thời của người dân là nguồn hỗ trợ quan trọng giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm giao thông.

Huỳnh Thủy
#Giao thông #đèn đỏ #Đắk Lắk #xử phạt #vi phạm giao thông #CSGT

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