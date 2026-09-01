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Đưa 32 ngư dân gặp nạn trên biển từ Trường Sa về đất liền

Phùng Quang

TPO - Sau khi được lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu vớt và đưa về đảo Trường Sa chăm sóc sức khỏe, 32 ngư dân gặp nạn trên biển đã được bàn giao cho tàu Trường Sa 18 để trở về đất liền.

Ngày 1/9, tại đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), Đồn Biên phòng Trường Sa phối hợp với các lực lượng trên đảo tổ chức bàn giao 32 ngư dân gặp nạn trên biển cho tàu Trường Sa 18 (Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) để đưa về đất liền.

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Đồn Biên phòng Trường Sa bàn giao 32 ngư dân đưa về đất liền. Ảnh: Văn Tân

Trước đó, lúc 13h30 ngày 26/8, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng nhận tin báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV về việc tàu cá QNa-90859-TS mất liên lạc.

Tàu dài 23,9m, công suất 1.682,8CV, do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 49 thuyền viên. Tàu xuất bến cảng An Hòa ngày 29/7.

Theo dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, vị trí cuối cùng của tàu được ghi nhận lúc 12h54 ngày 25/8, tại tọa độ 07º50'17"N - 112º20'36"E, cách phía Nam Đông Nam mũi Sơn Trà khoảng 540 hải lý và cách phía Tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, khoảng 35 hải lý.

Đến ngày 28/8, lực lượng tìm kiếm phát hiện, cứu vớt 32 thuyền viên. Đến 14h30 cùng ngày, tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận 32 ngư dân từ hai tàu cá và đưa về đảo Trường Sa.

Ngày 29/8, các ngư dân được đưa vào đảo để chăm sóc, theo dõi sức khỏe, đồng thời được bố trí nơi ăn, nghỉ. Trong thời gian lưu trú tại đảo Trường Sa, 32 ngư dân được quân y thăm khám, chăm sóc sức khỏe; cán bộ, chiến sĩ động viên tinh thần và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết. Hiện sức khỏe của cả 32 ngư dân ổn định, tinh thần tốt.

Sau khi lên tàu Trường Sa 18, dự kiến sau 2-3 ngày hành trình, tàu sẽ cập bờ và bàn giao các ngư dân cho gia đình, chính quyền địa phương.

Phùng Quang
#đảo Trường Sa #mất liên lạc #thuyền viên #ngư dân gặp nạn

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