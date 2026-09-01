Vụ lật xe khách làm 4 người chết ở Gia Lai: Xe cộ vẫn ra vào đường chưa khai thác

TPO - Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, xe máy, ô tô các loại vẫn lưu thông qua tuyến tránh Quốc lộ 19, đoạn đường vừa xảy ra vụ lật xe khách làm 4 người chết ở Gia Lai. Đây là đoạn đường đã hoàn thành nhưng chưa được Ban Quản lý dự án 2 bàn giao để khai thác.

Tuyến tránh nối Quốc lộ 19 với đường Hồ Chí Minh thuộc dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến này dài 12,6km, đã hoàn thành nhưng chưa được Ban Quản lý dự án 2 bàn giao về cho tỉnh Gia Lai quản lý, khai thác. Đây chính là đoạn đường xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 4 người chết, nhiều người bị thương vào rạng sáng 31/8.

Chiều 1/9, ghi nhận của phóng viên cho thấy, ở hai đầu đường cơ quan chức năng đã giăng dây, cắm bảng cảnh báo không cho xe ra vào tuyến tránh Quốc lộ 19 qua Pleiku. Tuy nhiên, xe máy, ô tô các loại vẫn lưu thông qua lại khu vực đường này.

Người dân ở khu vực này chia sẻ, việc đi lại trên tuyến đường này vẫn diễn ra bình thường gần 3 năm nay, không thấy ai nhắc nhở hoặc cấm đi vào.

Ô tô vẫn ra vào bình thường trên tuyến tránh Quốc lộ 19.

Vừa đi xe khách loại 16 chỗ qua khu vực này, ông Trần Minh Nh. (48 tuổi, trú Gia Lai) chia sẻ, bản thân có người nhà trong xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai nằm trên tuyến tránh Quốc lộ 19. Bởi vậy, ông Nh. chọn đi tuyến đường này cho thuận tiện, bởi nếu đi đường vòng vào Pleiku sẽ xa hơn 10 cây số, cộng với đèn đỏ nhiều nên “ngại”.

Người dân mong tuyến đường này sớm được hoàn thiện, đưa vào khai thác thuận tiện cho bà con.

“Đường này rất cần thiết vì nhà người quen tôi ở trong khu vực giữa đường, không đi qua thì sao mà tới được. Đường đẹp, êm, tôi đi thấy an toàn nên đi thôi. Còn chuyện chưa bàn giao gì đó chúng tôi không có biết”, ông Nh. cho hay.

Trong khi đó, đại diện Ban Quản lý dự án 2 cho biết, thời điểm này đã chốt chặn cả hai đầu tuyến đường. Vị này cho rằng, đơn vị cần sự hỗ trợ của địa phương để kiểm soát, ngăn các chủ phương tiện cố tình phá dỡ các chốt chặn để tự ý đi vào tuyến đường.

Theo Sở Xây dựng, theo quy định, sau khi tuyến đường được bàn giao và tiếp nhận, đơn vị bảo trì sẽ có trách nhiệm khơi thông cống rãnh, không để tràn đất đá ra đường. Nhưng do chất lượng tuyến đường và các hệ thống an toàn chưa đảm bảo, phía tỉnh chưa nhận bàn giao. Ngoài ra, do chưa có đội duy tu bảo dưỡng nên đất đỏ từ trên sườn đồi tràn xuống không đổ vào cống rãnh, mà tràn ra mặt đường gây trơn trượt rất nguy hiểm.