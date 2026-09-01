Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngày thứ 4 nghỉ lễ 2/9: Phát hiện gần 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Thanh Hà

TPO - Trong ngày thứ 4 nghỉ lễ 2/9, trên các tuyến đường bộ, lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản 2.496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.437 trường hợp vi phạm tốc độ...

nong-do-con-3486.jpg
Lực lượng CSGT Hà Nội tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 1/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 34 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 4 vụ, số người chết giảm 8 người, nhưng số người bị thương tăng 1 người.

Trong ngày, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 20.093 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lập biên bản 15.963 trường hợp.

Trong đó, có 2.496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.437 trường hợp vi phạm tốc độ, 57 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 26 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn và 108 trường hợp chở quá số người quy định.

Ngoài ra, CSGT phát hiện 164 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Trên các tuyến cao tốc, các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT tổng kiểm soát 1.852 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 164 trường hợp. Lực lượng chức năng đã trừ điểm giấy phép lái xe 62 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 702 trường hợp.

Đáng chú ý, trong ngày 1/9, CSGT không phát hiện trường hợp nào vi phạm lỗi “Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc”.

Trên tuyến đường thủy, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 134 trường hợp vi phạm. Trong khi đó, trên tuyến đường sắt, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 55 trường hợp vi phạm.

Thanh Hà
#Vi phạm nồng độ cồn #Tai nạn giao thông #Lực lượng CSGT #Vi phạm giao thông #Quy định giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe