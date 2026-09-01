Ngày thứ 4 nghỉ lễ 2/9: Phát hiện gần 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

TPO - Trong ngày thứ 4 nghỉ lễ 2/9, trên các tuyến đường bộ, lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản 2.496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.437 trường hợp vi phạm tốc độ...

Lực lượng CSGT Hà Nội tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 1/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 34 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 4 vụ, số người chết giảm 8 người, nhưng số người bị thương tăng 1 người.

Trong ngày, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 20.093 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lập biên bản 15.963 trường hợp.

Trong đó, có 2.496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.437 trường hợp vi phạm tốc độ, 57 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 26 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn và 108 trường hợp chở quá số người quy định.

Ngoài ra, CSGT phát hiện 164 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Trên các tuyến cao tốc, các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT tổng kiểm soát 1.852 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 164 trường hợp. Lực lượng chức năng đã trừ điểm giấy phép lái xe 62 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 702 trường hợp.

Đáng chú ý, trong ngày 1/9, CSGT không phát hiện trường hợp nào vi phạm lỗi “Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc”.

Trên tuyến đường thủy, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 134 trường hợp vi phạm. Trong khi đó, trên tuyến đường sắt, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 55 trường hợp vi phạm.