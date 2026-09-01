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Xã hội

Lỉnh kỉnh hành lý, quà quê, người dân trở lại TPHCM sớm

Hữu Huy

TPO - Kỳ nghỉ Quốc khánh chưa kết thúc, nhưng nhiều gia đình đã lỉnh kỉnh hành lý rời quê trở lại TPHCM để tránh cảnh đông đúc trong ngày cuối kỳ nghỉ. Chiều 1/9, dòng xe từ các tỉnh nối nhau về thành phố, nhưng giao thông tại các cửa ngõ vẫn khá thông thoáng.

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Chiều 1/9, các tuyến đường cửa ngõ TPHCM bắt đầu đông phương tiện, đặc biệt là khu vực phía Tây. Trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), dòng xe từ các tỉnh miền Tây hướng về trung tâm thành phố tăng dần vào giờ cao điểm, nhưng chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài.
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Nhiều gia đình tranh thủ trở lại thành phố sớm, mang theo lỉnh kỉnh hành lý, thực phẩm và quà quê sau những ngày nghỉ lễ bên người thân.
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Nhiều người dân chủ động trở lại TPHCM sớm một ngày, để tránh cảnh đông đúc trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9.
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Anh Nguyễn Văn Tâm (quê Vĩnh Long) cho biết, gia đình anh chủ động lên TPHCM trước một ngày để tránh lượng phương tiện có thể tăng cao vào ngày cuối kỳ nghỉ. “Biết ngày mai chắc chắn đông nên tôi tranh thủ chạy từ chiều nay. Trời mưa hơi bất tiện, đồ đạc có ướt đôi chút nhưng vẫn còn đỡ hơn bị kẹt xe nhiều tiếng”, anh Tâm nói.
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Hành lý, balô và những túi quà quê được người dân mang theo trên hành trình trở lại thành phố.
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Lượng xe trên đường Lê Khả Phiêu tăng vào chiều 1/9, nhưng không xảy ra ùn tắc.
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Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây, các chuyến xe từ các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long liên tục đưa hành khách trở lại TPHCM. Hoạt động đón trả khách diễn ra khá thuận lợi, chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ.
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Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TPHCM sớm.
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Theo bến xe Miền Tây, trong ngày 1/9, bến dự kiến đón hơn 29.000 hành khách với khoảng 2.160 chuyến xe. Con số này giảm đáng kể so với ngày cao điểm đầu kỳ nghỉ (29/8), khi bến xe phục vụ cho hơn 70.000 hành khách và 2.350 chuyến xe.

Sẵn sàng phương án phục vụ hành khách ngày 2/9

Theo kế hoạch, ngày 2/9 (ngày cuối kỳ nghỉ), bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TPHCM) dự kiến phục vụ khoảng 33.500 hành khách với 2.190 chuyến xe. Trong khi đó, bến xe Miền Đông cũ (phường Bình Thạnh) dự kiến đón hơn 7.600 khách với 680 chuyến xe, còn bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình) dự kiến phục vụ khoảng 7.400 khách với 540 chuyến xe.

Để phục vụ hành khách trong ngày cao điểm, các bến xe tiếp tục theo dõi sát tình hình hành khách và phương tiện trên từng tuyến, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên trao đổi thông tin về diễn biến giao thông quanh khu vực bến xe.

Qua đó, các bên kịp thời phối hợp, triển khai phương án điều tiết và giải tỏa hành khách khi lượng khách tăng cao. Các bến xe giải quyết nhanh thủ tục ra vào bến, tạo điều kiện để phương tiện quay vòng nhanh, sẵn sàng tăng chuyến và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ.

Hữu Huy
#TPHCM #đón khách #kỳ nghỉ lễ #ùn tắc #Bến xe miền Tây #quốc khánh #giao thông

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