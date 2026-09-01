Lỉnh kỉnh hành lý, quà quê, người dân trở lại TPHCM sớm

Sẵn sàng phương án phục vụ hành khách ngày 2/9

Theo kế hoạch, ngày 2/9 (ngày cuối kỳ nghỉ), bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TPHCM) dự kiến phục vụ khoảng 33.500 hành khách với 2.190 chuyến xe. Trong khi đó, bến xe Miền Đông cũ (phường Bình Thạnh) dự kiến đón hơn 7.600 khách với 680 chuyến xe, còn bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình) dự kiến phục vụ khoảng 7.400 khách với 540 chuyến xe.

Để phục vụ hành khách trong ngày cao điểm, các bến xe tiếp tục theo dõi sát tình hình hành khách và phương tiện trên từng tuyến, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên trao đổi thông tin về diễn biến giao thông quanh khu vực bến xe.

Qua đó, các bên kịp thời phối hợp, triển khai phương án điều tiết và giải tỏa hành khách khi lượng khách tăng cao. Các bến xe giải quyết nhanh thủ tục ra vào bến, tạo điều kiện để phương tiện quay vòng nhanh, sẵn sàng tăng chuyến và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ.