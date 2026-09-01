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Nhịp sống phương Nam

Nghỉ lễ 2/9, người dân TPHCM xếp hàng cả giờ chờ thưởng thức ẩm thực

Phương Vy

TPO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều hàng quán tại TPHCM đông nghịt khách. Có nơi, thực khách phải xếp hàng, chờ gần cả giờ đồng hồ mới đến lượt vào thưởng thức món ăn.

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Trưa ngày 1/9, nhiều cửa hàng ăn uống tại siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM đông nghịt khách
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Đặc biệt, khu vực ẩm thực luôn trong tình trạng quá tải. Nhân viên liên tục bổ sung thức ăn chế biến sẵn để khách lựa chọn theo ý thích
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Tại khu vực ẩm thực tại Aeon Bình Tân (phường An Lạc), dòng người xếp hàng dài lựa chọn thức ăn cũng như chờ thanh toán. "Khu vực ăn uống trong trung tâm thương mại gần như không còn chỗ trống. Chúng tôi đã lựa chọn mua thức ăn nhanh và thưởng thức bữa trưa ngay trên các ghế nghỉ chân trong siêu thị" - một nữ khách hàng cho biết
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Sushi, gà rán, bánh mì... là những món ăn được lựa chọn nhiều nhất trong thời điểm này
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Tại khu vực nhà hàng trong Vạn Hạnh mall (phường Hòa Hưng), khách xếp hàng dài bên ngoài. Nhân viên tư vấn khách quét mã QR để lấy số chờ gọi tên. Một nhân viên thừa nhận không biết khách sẽ chờ bao lâu bởi số người đặt trước quá đông
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"Tôi đã chờ gần cả giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa đến lượt. Rút kinh nghiệm, lần sau tôi sẽ đặt bàn trước. Tuy chờ lâu nhưng không có ai tỏ ra khó chịu" - chị Lan Nhi (ngụ phường An Lạc) chia sẻ
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Một quán buffet công khai giá dịp lễ để khách hàng dễ lựa chọn
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Xếp hàng chờ ăn uống trong những ngày lễ nhưng thực khách đều vui, bởi thấy hàng quán đắt hàng. Theo nhiều thực khách, tuy chờ hơi lâu so với ngày thường nhưng món ăn ngon, giá cả phải chăng... Đặc biệt, hầu hết các nhà hàng đều không phụ thu mà có nhiều nơi còn giảm giá, tặng thêm món
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Các quán ăn không còn một chỗ trống
Phương Vy
#nghỉ lễ 2/9 #vui chơi #ăn uống #TPHCM #đông nghịt

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