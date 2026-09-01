Nghỉ lễ 2/9, người dân TPHCM xếp hàng cả giờ chờ thưởng thức ẩm thực

TPO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều hàng quán tại TPHCM đông nghịt khách. Có nơi, thực khách phải xếp hàng, chờ gần cả giờ đồng hồ mới đến lượt vào thưởng thức món ăn.