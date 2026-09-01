Nghỉ lễ 2/9, người dân TPHCM xếp hàng cả giờ chờ thưởng thức ẩm thực

TPO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều hàng quán tại TPHCM đông nghịt khách. Có nơi, thực khách phải xếp hàng, chờ gần cả giờ đồng hồ mới đến lượt vào thưởng thức món ăn.
Tại khu vực ẩm thực tại Aeon Bình Tân (phường An Lạc), dòng người xếp hàng dài lựa chọn thức ăn cũng như chờ thanh toán. "Khu vực ăn uống trong trung tâm thương mại gần như không còn chỗ trống. Chúng tôi đã lựa chọn mua thức ăn nhanh và thưởng thức bữa trưa ngay trên các ghế nghỉ chân trong siêu thị" - một nữ khách hàng cho biết
Sushi, gà rán, bánh mì... là những món ăn được lựa chọn nhiều nhất trong thời điểm này
Xếp hàng chờ ăn uống trong những ngày lễ nhưng thực khách đều vui, bởi thấy hàng quán đắt hàng. Theo nhiều thực khách, tuy chờ hơi lâu so với ngày thường nhưng món ăn ngon, giá cả phải chăng... Đặc biệt, hầu hết các nhà hàng đều không phụ thu mà có nhiều nơi còn giảm giá, tặng thêm món