Cao tốc đã mở lối cho bán đảo Cà Mau cất cánh

TP - Tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chính thức thông xe trở lại vào 11h30 trưa 29/4/2026. Dù vậy, ngay từ sáng sớm, tại điểm đầu tuyến và các nút giao phía tỉnh Cà Mau, hàng chục ô tô đã xếp hàng dài chờ đi cao tốc. Dấu mốc này mở ra một chương mới cho vùng đất cực Nam - lâu nay vẫn quen với câu hát “nghe nói Cà Mau xa lắm”, nay Cà Mau đã không còn xa, khi đã có đường cao tốc.

Khi hàng rào tạm chính thức được mở, lực lượng chức năng cho phép ô tô đi vào cao tốc Hậu Giang - Cà Mau, tại điểm đầu Cà Mau, nhiều tài xế bật đèn, nháy pha, bấm còi như một cách mừng khai trương cao tốc được thông xe trở lại sau thời gian tạm đóng để hoàn thiện. Nhiều người dân còn dùng điện thoại ghi và phát trực tiếp thời khắc tuyến cao tốc thông lại lên mạng xã hội, như một cách báo cho cộng đồng biết cao tốc về Cà Mau đã thông.

Tỉnh Cà Mau đã điều chỉnh quy hoạch để khai thác được lợi thế có đường cao tốc, mở ra không gian phát triển mới

“Tôi và rất nhiều tài xế, bà con vùng đất Cà Mau rất vui khi đường cao tốc mở trở lại. Có cao tốc, thời gian đi lại giữa Cà Mau và các tỉnh thành khác, đặc biệt đi Cần Thơ, TPHCM rút ngắn rất nhiều, cũng an toàn hơn so với đi tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, hay theo Quốc lộ 1A vì không phải đi chung với xe máy”, anh Lâm Văn Bền, ngụ phường An Xuyên, Cà Mau chia sẻ.

Cao tốc Hậu Giang – Cà Mau đưa vào khai thác giúp kéo gần vùng đất cực Nam Tổ quốc, chính thức thông toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Đại diện Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) – chủ đầu tư dự án cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau cho biết, để sớm đưa cao tốc vào khai thác, chủ đầu tư, các nhà thầu đã nỗ lực rất lớn để vượt qua các khó khăn, như mặt bằng, thiếu vật liệu (cát, đá), giá vật liệu tăng cao. Cùng với đó là sự nỗ lực của đội ngũ công nhân, kỹ sư đã ngày đêm bám công trường, thi công “3 ca, 4 kíp”, “xuyên lễ, xuyên tết”, “vượt nắng, thắng mưa”, để sớm đưa tuyến cao tốc vào khai thác, rút ngắn thời gian lưu thông của người dân, hàng hóa giữa Cà Mau với Cần Thơ, TPHCM và các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Việc đưa cao tốc Hậu Giang – Cà Mau vào khai thác đánh dấu chính thức thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, nối thẳng từ Lạng Sơn tới Cà Mau. Tạo ra bước ngoặt quan trọng về giao thông và phát triển kinh tế – xã hội toàn vùng ĐBSCL.

Sau khi tuyến cao tốc đưa vào khai thác, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, đã giúp địa phương chuyển từ tư duy "vùng cuối", vùng xa xôi cách trở, sang tư duy là “vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc”, biến Cà Mau thành điểm khởi đầu cho những khát vọng vươn lên. Hạ tầng giao thông hiện đại còn củng cố thế trận quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo Tây Nam.

Về kinh tế, tuyến cao tốc giải quyết bài toán “điểm nghẽn” lớn nhất của tỉnh Cà Mau, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics. Qua đó giúp thủy, hải sản, nông sản của tỉnh tiếp cận thị trường nhanh hơn, tươi ngon hơn và cạnh tranh tốt hơn.

Đặc biệt, trong tương lai không xa, khi cảng nước sâu Hòn Khoai, cầu nối đất liền và cao tốc Cà Mau- Đất Mũi hoàn thành, kết nối liên thông với cao tốc Cà Mau - Hậu Giang (và toàn tuyến cao tốc Bắc- Nam), sẽ thành trục giao thông, hạ tầng đồng bộ. Đây sẽ là những lợi thế quan trọng để thu hút vốn đầu tư vào Cà Mau. Bên cạnh đó, sự thuận lợi trong đi lại cũng tăng sức hút khách du lịch về với vùng đất mũi.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đang lập quy hoạch khai thác quỹ đất dọc các tuyến đường chính, tuyến cao tốc để phát triển công nghiệp, dịch vụ, để khai thác, tận dụng lợi thế hạ tầng mang lại. Trong đó, Cà Mau ưu tiên quy hoạch khu công nghiệp, logistics và đô thị mới dọc hành lang cao tốc, các tuyến kết nối với nút giao cao tốc.