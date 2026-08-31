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Mua sắm dịp 2/9: Nơi xếp hàng, chỗ vắng hoe

Phương Vy

TPO - Dịp nghỉ lễ 2/9, siêu thị, trung tâm thương mại ở TP. HCM đông nghịt khách. trong khi đó, nhiều chợ truyền thống lại vắng vẻ, tiểu thương ngồi ngóng người mua.

Trưa 31/8 - ngày thứ ba trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày dịp lễ Quốc khánh 2/9 - thời tiết TP. HCM khá mát mẻ, thỉnh thoảng xuất hiện những cơn mưa nhẹ. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình tranh thủ nghỉ ngơi, vui chơi và mua sắm.

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Siêu thị, trung tâm thương mại đông nghịt khách đến mua sắm.

Các siêu thị, trung tâm thương mại như Vincom, Landmark, Aeon, Vạn Hạnh Mall… khá đông khách ngay từ khi mở cửa. Không chỉ đến mua hàng, nhiều gia đình còn kết hợp ăn uống, vui chơi trong không gian mua sắm hiện đại.

Tại Aeon Bình Tân, các quầy thời trang, giày dép, túi xách đồng loạt triển khai chương trình giảm giá. Nhiều mặt hàng giảm 50%, một số sản phẩm được giảm giá tới 80%. Người mua liên tục lựa chọn, thử đồ, so sánh giá rồi bỏ hàng vào giỏ.

Chị Thu Minh (43 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, con chị chuẩn bị nhập học nên chị tranh thủ dịp lễ để mua sắm đồ dùng cho năm học mới.

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Khuyến mãi tràn ngập, mua hàng giảm giá còn được tặng thêm quà hấp dẫn.

“Các thương hiệu đều giảm giá sâu nên tôi mua giày, balo cho con. Có món giảm tới 50% so với ngày thường, tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó để mua thêm những thứ khác”, chị Minh nói.

Không chỉ mua sắm, nhiều gia đình xem trung tâm thương mại như một điểm vui chơi trong những ngày nghỉ. Ăn uống, xem phim, mua sắm hay đơn giản là đưa con đi chơi đều có thể kết hợp trong một chuyến đi.

Anh Châu Thanh Bình (phường Trung Mỹ Tây) cho biết, gia đình anh thường chọn trung tâm thương mại vào những kỳ nghỉ dài ngày bởi giá cả không tăng theo dịp lễ, thậm chí nhiều mặt hàng còn được giảm giá.

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Hàng hóa niêm yết giá, nguồn gốc rõ ràng là một trong những điểm thu hút khách.

“Ngày lễ, nhu cầu của khách tăng nhưng các quầy hàng không tăng giá, nhiều nơi còn giảm rất sâu. Ăn uống cũng không phụ thu thêm. Do vậy, quầy hàng nào cũng rất đông khách”, anh Bình chia sẻ.

Sức mua tăng trong dịp nghỉ lễ kéo theo cuộc đua khuyến mãi giữa các cửa hàng. Nhiều tiểu thương, nhân viên bán hàng kỳ vọng lượng khách tăng mạnh trong vài ngày nghỉ để bù cho những ngày thường vốn khá vắng khách.

Một nhân viên cửa hàng thời trang tại Vạn Hạnh Mall cho biết, cửa hàng tận dụng kỳ nghỉ lễ để giảm giá nhiều mặt hàng, qua đó kéo khách đến mua sắm.

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Trẻ em được sắm giày dép mới chuẩn bị cho ngày khai giảng.

“Ngày thường, việc mua bán khá vắng. Dịp này, chúng tôi giảm giá để thu hút khách. Hiện, lượng khách tăng hơn 40% so với ngày thường”, nhân viên này nói.

Chợ truyền thống ngóng khách

Trái với không khí nhộn nhịp tại các siêu thị, trung tâm thương mại, nhiều chợ truyền thống ở TP. HCM lại rơi vào cảnh đìu hiu. Một số quầy sạp đóng cửa trong những ngày nghỉ lễ do lượng khách quá ít.

Tại các chợ Phú Lâm, Bà Chiểu, Hòa Bình, Bình Tiên, Thị Nghè…, những quầy bán thực phẩm thiết yếu vẫn có người ghé mua. Tuy nhiên, các ngành hàng như quần áo, giày dép, mỹ phẩm… lại thưa vắng. Tiểu thương ngồi trước sạp, lâu lâu có người đi ngang lại cất tiếng mời nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

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Trái ngược với cảnh sầm uất ở siêu thị, chợ truyền thống tại TP. HCM lại thưa vắng khách trong những ngày nghỉ lễ 2/9.

Chị Thủy (kinh doanh mỹ phẩm tại chợ Phú Lâm) cho biết, cảnh vắng vẻ thường xuất hiện mỗi khi bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày.

“Ngày thường còn lai rai dăm ba khách, tới lễ thì chợ gần như chỉ có người bán. Nhiều người về quê hoặc đi chơi xa nên chẳng mấy ai đến chợ mua sắm”, chị Thủy nói.

Với những người đã gắn bó lâu năm với chợ, kỳ nghỉ lễ không hẳn là thời điểm để tăng doanh thu mà đôi khi chỉ là những ngày ngồi chờ khách.

Bà Mai (tiểu thương ngành hàng thịt tại chợ Bà Chiểu) chia sẻ, sức mua thịt heo thời gian này cũng chậm hơn.

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Nhiều quầy hàng đóng cửa, treo bảng cho thuê.

“Càng nghỉ lễ càng vắng. Tháng này lại còn mùa Vu Lan, nhiều người ăn chay nên thịt heo bán chậm. Tôi vẫn cố bám chợ vì đã làm nghề gần như cả đời. Bán được bao nhiêu thì bán, chủ yếu là đỡ nhớ nghề, chứ ngồi cả ngày, vài chục ký thịt vẫn chưa chắc bán hết”, bà Mai chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, giá nhiều mặt hàng thực phẩm tại các chợ truyền thống ổn định, nguồn hàng phong phú. Rau Đà Lạt như xà lách khoảng 45.000 đồng/kg, cà chua 20.000 đồng/kg, dưa leo 15.000 đồng/kg; thanh long 15.000-20.000 đồng/kg, dưa hấu khoảng 15.000 đồng/kg, mãng cầu 40.000 đồng/kg…

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Khu vực kinh doanh bánh kẹo, trái cây chế biến không một bóng người.
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Khu vực kinh doanh thịt cá, thực phẩm tươi sống tại chợ Phú Lâm vắng hoe, nhiều tiểu thương đóng sạp nghỉ bán.

Sự đối lập giữa chợ và siêu thị trong kỳ nghỉ lễ phần nào cho thấy sự thay đổi trong cách người dân chi tiêu. Các trung tâm thương mại, mua sắm ngày càng gắn với vui chơi, ăn uống và trải nghiệm; trong khi chợ truyền thống vẫn chủ yếu phục vụ nhu cầu mua thực phẩm thiết yếu hằng ngày.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TP. HCM, dịp lễ 2/9, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, hàng bình ổn và triển khai nhiều chương trình giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. “Hoạt động kích cầu hiện nay không chỉ dừng ở mua bán hàng hóa mà còn được kết hợp với ngành du lịch, tạo thêm các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực để thu hút người dân và du khách”, ông Hùng nói.

Phương Vy
#nghỉ lễ 2/9 #mua sắm #TPHCM #kích cầu tiêu dùng

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