Mái đồi hàng nghìn mét vuông sạt trượt về phía nhà dân ở Lâm Đồng

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến mái đồi rộng hàng nghìn mét vuông tại thôn Đắk Snao (xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) bị sạt trượt về phía nhà dân. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm.

Chiều 1/9, ông Đoàn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm ảnh hưởng nhà cửa và cây trồng của người dân.

Theo đó, mưa lớn kéo dài từ chiều 31/8 đến khoảng 4h ngày 1/9 khiến khu vực phía sau nhà ông Đàm Văn Chiến (4 nhân khẩu, thôn Đắk Snao) bị sạt lở. Qua kiểm tra hiện trường, một mái đồi rộng hàng nghìn mét vuông bị sạt và trượt về phía ngôi nhà.

Hiện trạng khu vực sạt lở.

Vụ sạt lở khiến nhiều cây trồng bị gãy đổ, tường rào giữa khu vườn và nhà bị nứt, vỡ. Rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Sơn phối hợp công an và lực lượng tại chỗ tổ chức di dời gia đình ông Chiến cùng toàn bộ tài sản đến Nhà văn hóa thôn Đắk Snao 1 cũ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra, chính quyền xã Quảng Sơn đã tổ chức khảo sát, vận động người dân chủ động phòng tránh. Địa phương dự kiến tiếp tục di dời 5 hộ dân liền kề ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tại khu vực sạt lở và thông báo người dân không đến gần để bảo đảm an toàn.

Theo chính quyền địa phương, việc di dời người dân được triển khai khẩn trương nhằm hạn chế nguy cơ thiệt hại khi mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp.