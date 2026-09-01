Pháo hoa thắp sáng bầu trời Thái Nguyên

TPO - Tối 1/9, tỉnh Thái Nguyên tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo nổ tầm thấp tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và phố đi bộ sông Cầu, để chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2026), tối ngày 1/9, tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật “Tháng tám mùa thu – Khúc ca độc lập” và bắn pháo hoa tại 2 địa điểm.

Theo đó, tỉnh tổ chức màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo nổ tầm thấp tại quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng) lúc 21h30 và phố đi bộ sông Cầu (phường Bắc Kạn) lúc 21h10.

Hoạt động trên nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ người dân và du khách, đồng thời làm phong phú thêm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại Thái Nguyên trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chương trình nghệ thuật tối ngày 1/9

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình

Màn pháo hoa tại quảng trường Võ Nguyên Giáp