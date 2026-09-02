Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc oi nóng kéo dài

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo hôm nay (2/9), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng bao trùm với mức nhiệt cao nhất trên 37 độ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Các khu vực khác hôm nay trời nắng, ít mưa, riêng Tây Nguyên chiều tối có mưa dông rải rác.

Hôm qua (1/9), nắng nóng đã bao phủ gần hết khu vực miền Bắc với mức nhiệt phổ biến từ 35-37 độ. Một số nơi có mức nhiệt khá cao như Mường Tè (Lai Châu) 37.6 độ, Sông Mã (Sơn La) 37.3 độ, Lào Cai 38.2 độ, Bắc Quang (Tuyên Quang) 38 độ, Hà Đông (Hà Nội) 37.5 độ.

Dự báo hôm nay (2/9), miền Bắc không mưa, trời có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn từ 2-4 độ, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nhận định xa hơn, trong nhiều ngày tới, miền Bắc duy trì hình thái trời nắng, có nơi nắng nóng, mưa lớn diện rộng chưa có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

nang-3005.jpg
Miền Bắc oi nóng trong hôm nay (2/9).

Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình cũ hôm nay cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng nhẹ, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất từ 32-25 độ.

Dự báo từ ngày mai (3/9), nắng nóng mở rộng ra Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cũ với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo từ ngày 4/9, nắng nóng tiếp tục ở khu vực miền Trung nhưng giảm nhẹ về cường độ, đồng thời kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 32-34 độ.

bao-so-5-0209.png
Dự báo mới nhất về đường đi của bão số 5.

Trên biển, vào hồi 4h sáng nay, bão số 5 hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong ngày và đêm nay (2/9), cơn bão này tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc. Từ ngày 3/9, bão đổi hướng Tây Tây Bắc, tiến về vùng biển phía Đông Nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó lại tiếp tục đổi hướng Tây Tây Nam và suy yếu dần. Bão không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn #mưa lũ #bão số 4 #bão Narra #thời tiết nghỉ lễ 2/9 #Quốc khánh 2/9

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe