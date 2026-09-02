Miền Bắc oi nóng kéo dài

TPO - Dự báo hôm nay (2/9), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng bao trùm với mức nhiệt cao nhất trên 37 độ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Các khu vực khác hôm nay trời nắng, ít mưa, riêng Tây Nguyên chiều tối có mưa dông rải rác.

Hôm qua (1/9), nắng nóng đã bao phủ gần hết khu vực miền Bắc với mức nhiệt phổ biến từ 35-37 độ. Một số nơi có mức nhiệt khá cao như Mường Tè (Lai Châu) 37.6 độ, Sông Mã (Sơn La) 37.3 độ, Lào Cai 38.2 độ, Bắc Quang (Tuyên Quang) 38 độ, Hà Đông (Hà Nội) 37.5 độ.

Dự báo hôm nay (2/9), miền Bắc không mưa, trời có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn từ 2-4 độ, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nhận định xa hơn, trong nhiều ngày tới, miền Bắc duy trì hình thái trời nắng, có nơi nắng nóng, mưa lớn diện rộng chưa có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

Miền Bắc oi nóng trong hôm nay (2/9).

Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình cũ hôm nay cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng nhẹ, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất từ 32-25 độ.

Dự báo từ ngày mai (3/9), nắng nóng mở rộng ra Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cũ với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo từ ngày 4/9, nắng nóng tiếp tục ở khu vực miền Trung nhưng giảm nhẹ về cường độ, đồng thời kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão số 5.

Trên biển, vào hồi 4h sáng nay, bão số 5 hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong ngày và đêm nay (2/9), cơn bão này tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc. Từ ngày 3/9, bão đổi hướng Tây Tây Bắc, tiến về vùng biển phía Đông Nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó lại tiếp tục đổi hướng Tây Tây Nam và suy yếu dần. Bão không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.