Dấu mốc chủ quyền thiêng liêng trên cờ Tổ quốc

TP - Tôi mang theo những lá cờ Tổ quốc trong hải trình đến Trường Sa không chỉ để lưu giữ một kỷ niệm. Tôi mang theo để mỗi điểm đảo đặt chân đến, những lá cờ đỏ sao vàng ấy được đóng thêm một con dấu. Từ Song Tử Tây, đến Sơn Ca, Đá Lớn, Nam Yết, Đá Lớn B, Trường Sa Đông, Trường Sa và cuối cùng là Nhà Giàn DK – 1/16, từng con dấu nối lại thành một hành trình đặc biệt: hành trình của tình yêu đất nước.

Kỷ vật vô giá

Những lá cờ sau chuyến đi được tôi dành tặng cho bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Phía sau món quà nhỏ bé ấy là một điều lớn lao hơn. Đó là câu chuyện về Trường Sa, về những người lính đang ngày đêm giữ đảo và về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc giữa biển Đông.

Trong số hơn 200 đại biểu tham gia hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” thuộc Đoàn công tác số 14 năm 2026, có hơn 70 đại biểu của tuổi trẻ cả nước, có người lần đầu ra biển đảo, có người đã từng nghe kể về Trường Sa qua sách báo, những thước phim. Cũng có người từng mong một lần được tận mắt nhìn thấy những lá cờ Tổ quốc tung bay giữa trùng khơi. Nhưng tất cả dường như gặp nhau ở một điểm chung. Đó là niềm tự hào và xúc động.

Với anh Hà Thế Duy, (Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Thái Nguyên), lần đầu ra Trường Sa, mỗi điểm đảo là một kỷ niệm, một trải nghiệm và cũng là một lần được tận mắt chứng kiến cuộc sống gian lao của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Và khi cầm lá cờ Tổ quốc có những con dấu của các đảo trên tay, anh Duy không giấu được sự xúc động.

“Ra Trường Sa là một điều rất may mắn với bản thân tôi và các bạn trẻ cùng đoàn công tác. Mỗi lá cờ Tổ quốc in những con dấu của các đảo và Nhà giàn DK1 là những con dấu của chủ quyền, mang trong đó máu xương, nước mắt của biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống, đã hòa thân xác vào biển đảo để đảo của ta trường tồn cùng dân tộc”, anh Duy chia sẻ.

Vun đắp tình yêu Tổ quốc

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, chia sẻ: “Hải trình đến Trường Sa đó là một cuộc trở về với cội nguồn sức mạnh dân tộc. Đến Trường Sa không chỉ để tận mắt chứng kiến cuộc sống, nhiệm vụ của quân và dân nơi biển đảo tiền tiêu, mà còn để mỗi đại biểu tự soi lại trách nhiệm của mình trước Tổ quốc”.

Đóng dấu các đảo Trường Sa lên cờ Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Thành

Và có lẽ không một cuốn sách nào, một bài giảng nào có thể đem đến cảm xúc mạch nguồn giống như khoảnh khắc một người lần đầu đặt chân lên đảo Trường Sa. Đối với các bạn trẻ hành trình đến với Trường Sa vì thế không chỉ là một chuyến công tác. Đó là hành trình của cảm xúc.

Trong hải trình, đoàn công tác MB HiGreen Trường Sa 2026 cùng Nhóm Thiện nguyện HQ 571/2014 không chỉ mang tình cảm từ đất liền ra đảo, mà còn mang theo những mầm xanh. Hơn 1.000 cây xanh được trồng mới tại các điểm đảo, góp phần tạo thêm màu xanh giữa nơi quanh năm hứng chịu nắng, gió và hơi mặn của biển. Cùng với đó là gần 300 lá cờ đỏ sao vàng được mang theo để xin dấu tại các đảo và Nhà giàn DK1.

Thượng tá Chu Hải Công, đại diện đoàn công tác MB HiGreen Trường Sa 2026, cho biết: Việc đóng dấu các đảo lên lá cờ Tổ quốc và ấn phẩm HiGreen Trường Sa mang ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với mỗi thành viên. Giữa trùng khơi xa cách, không phải ai cũng có điều kiện đặt chân tới Trường Sa. Bởi vậy, mỗi con dấu chính là một dấu mốc của hải trình, ghi lại nơi đoàn đã đến, đã gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

“Lá cờ và ấn phẩm có đóng dấu các đảo sẽ là kỷ vật nhắc mỗi thành viên trong đoàn về trách nhiệm của mình sau chuyến đi. Tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, sự tri ân với quân dân Trường Sa và ý thức đóng góp cho các hoạt động vì biển đảo Tổ quốc”. Thượng tá Chu Hải Công đại diện đoàn công tác MB HiGreen Trường Sa 2026

Khi được in lên lá cờ Tổ quốc, những dấu mốc ấy trở thành biểu tượng của niềm tự hào, của chủ quyền thiêng liêng và sự gắn kết giữa đất liền với Trường Sa. Với những ấn phẩm HiGreen Trường Sa, đó còn là cách lưu giữ một hành trình mang cây xanh ra đảo, ghi nhận sự chung tay của cộng đồng trong mục tiêu phủ xanh Trường Sa.

Anh Hà Thế Duy (Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Thái Nguyên) cùng lá cờ, cuốn sổ in đậm những con dấu Trường Sa.

Anh Bùi Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Quy Nhơn, cũng mang về một lá cờ Tổ quốc cùng những kỷ vật từ Trường Sa. Với anh, đó không chỉ là món quà lưu niệm, mà đó là một phần thiêng liêng của Tổ quốc. Lá cờ mang từ Trường Sa về sẽ được đặt trong phòng làm việc, treo ở một góc trang trọng. Là quà quý trao cho cha mẹ, người thân, bạn bè. Và rồi sẽ có người hỏi: “Con dấu này ở đâu?”. Câu chuyện về Trường Sa từ đó bắt đầu.

Tặng cờ Tổ quốc và kỷ niệm chương cho các đại biểu sau chuyến đi. Ảnh: Nguyễn Thành

“Đây là những kỷ niệm sẽ được kể mãi. Như một lời hứa của những người trẻ khi trở về, sẽ kể cho nhiều người hơn về Trường Sa. Giữa trùng khơi, có một phần máu thịt Việt Nam đang được gìn giữ bằng niềm tin, bằng lòng quả cảm và bằng tình yêu Tổ quốc truyền qua nhiều thế hệ”, anh Kiệt tâm sự.