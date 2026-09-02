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Pháp luật

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Gã đàn ông bị bắt sau 11 năm bắn vào ngực thiếu nữ ở hồ câu

Hoàng An

TPO - Chỉ đạo thiếu nữ đi dạy thiếu niên chơi "trò chơi hai người" không được, bị can Đặng Văn Hùng rút súng bắn thiếu nữ bị thương rồi bỏ trốn.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Văn Hùng (SN 1985, ở Hải Phòng) về tội "Giết người".

Ngày 8/4/2015, Hùng với anh Nguyễn Nhân M. (SN 1999, ở quận Đống Đa cũ), chị Nguyễn Thị P. (SN 1999, ở tỉnh Phú Thọ) cùng một số người tổ chức ăn uống tại hồ câu Quang Béo, xã Sóc Sơn.

Đến 22h cùng ngày, Hùng nói với chị P. "mày đi chơi với M. rồi dạy nó trò chơi hai người”. Chị P. khi đó hiểu ý là đi quan hệ tình dục với anh M. nên không đồng ý.

Bực tức vì chị P. không đi với anh M., Hùng lấy khẩu súng tự chế (loại súng hoa cải), lắp đạn rồi giơ lên trước mặt chị P., nhiều lần yêu cầu chị phải đi với anh M. nhưng chị P. vẫn từ chối.

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Hùng sau đó đưa nòng súng dí sát vùng ngực bên phải, bóp cò làm chị P. bị chảy máu, ngã xuống đất.

Sau khi gây án, Hùng bế nạn nhân đi cấp cứu. Nghe lỏm được nhân viên y tế nói sẽ báo công an, Hùng phóng xe về hồ câu lau dọn vết máu, vứt khẩu súng rồi ra Quốc lộ 18 bắt xe khách trốn đi Móng Cái, Quảng Ninh. Chị Nguyễn Thị P. được cấp cứu kịp thời nên thoát chết, tổn hại 89% sức khỏe.

Ngày 2/1/2026, bị can Đặng Văn Hùng bị Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ theo quyết định truy nã.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai súng và đạn nhặt được. Viện Kiểm sát cho rằng 5 viên đạn ghém không phải là vũ khí quân dụng, không có căn cứ xử lý anh ta về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Hoàng An
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