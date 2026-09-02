Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao Huy hiệu Đảng tại Nghệ An

TPO - Trong không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh 2/9, tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ trao Huy hiệu Đảng, tôn vinh những đảng viên đã có 65, 70 và 80 năm tuổi Đảng.

Ngày 2/9, tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 70 năm và 65 năm tuổi Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ xã Kim Liên.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Sơn Cát, đảng viên Chi bộ Làng Sen, Đảng bộ xã Kim Liên.

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng được trao cho ông Nguyễn Xuân Hựu, Chi bộ Tân Hồng. Các ông Trần Công Túy, Phạm Hữu Phương, Trần Văn Luynh và Phạm Hồng Cảnh được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, 65 năm, 70 năm hay 80 năm tuổi Đảng không chỉ là những con số mà là những chặng đường dài gắn với các bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, từ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình kiên định, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đảng viên qua nhiều thời kỳ.

Các đảng viên lão thành được trao Huy hiệu Đảng lần này là những tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối sống và sự gắn bó với nhân dân. Những phẩm chất đó là tài sản tinh thần quý báu, cần được trân trọng, gìn giữ và tiếp tục lan tỏa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, việc trao Huy hiệu Đảng tại Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - không chỉ là dịp vinh danh các đảng viên lão thành mà còn nhắc nhở Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An về trách nhiệm tiếp nối truyền thống cách mạng.

Niềm tự hào về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống cách mạng cần được chuyển hóa thành ý chí, quyết tâm và hành động, tạo động lực xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Phạm Gia Túc mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín và kinh nghiệm, đóng góp những ý kiến quý báu cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời tiếp tục là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành.

Đảng viên Nguyễn Xuân Hựu bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Ông khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, giữ vững niềm tin, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; sống mẫu mực, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, động viên con cháu và thế hệ trẻ.