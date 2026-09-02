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Cháy nhà 4 tầng ở Nha Trang, 2 người phải nhập viện cấp cứu

Phùng Quang

TPO - Một căn nhà 4 tầng tại khu đô thị ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) bất ngờ bốc cháy, khiến 2 người bên trong bị ngạt khí, bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 2/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 4 tầng tại một khu đô thị ở phường Nam Nha Trang, khiến 2 người bị ngạt khí, bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Vụ cháy xảy ra khoảng 12h cùng ngày. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 2 căn nhà, sau đó nhanh chóng lan rộng, khói đen bao trùm các tầng phía trên.

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Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy.

Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an tỉnh Khánh Hòa huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận bên trong căn nhà, đưa 2 người mắc kẹt ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo Trung tâm Cấp cứu 115, Sở Y tế Khánh Hòa, cả 2 nạn nhân bị ngạt khí và bỏng, đang được các bác sĩ tập trung điều trị.

Đến khoảng 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phùng Quang
#Công an tỉnh Khánh Hòa #phường Nam Nha Trang #Ngọn lửa #Vụ hỏa hoạn

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