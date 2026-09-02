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Một du khách mất tích khi tắm thác ở Tuyên Quang

Phú Nguyễn

TPO - Theo thông tin ban đầu, một nam du khách người TP Hồ Chí Minh mất tích khi tắm tại thác Khâu Làn, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang. Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm tại khu vực này.

Ngày 2/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm du khách bị mất tích khi tắm tại khu vực thác Khâu Làn, xã Quản Bạ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 1/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang tiếp nhận tin báo về việc một du khách mất tích khi tắm tại thác Khâu Làn, xã Quản Bạ.

Nạn nhân là anh Q.T.Đ. (SN 1996, trú tại TP Hồ Chí Minh) cùng một người khác xuống tắm tại khu vực thác. Trong quá trình này, anh Đ. không may bị đuối nước, bị cuốn vào khu vực hang của thác và mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hà Giang huy động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

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Hiện trường suối Khâu Làn nơi du khách mất tích.

Do thác Khâu Làn nằm trong khu vực núi rừng hiểm trở, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Tại hiện trường, nước từ thượng nguồn đổ về lớn, dòng chảy xiết; khu vực chân thác có nhiều tảng đá phủ rêu trơn trượt, cùng các khe, hốc sâu. Đáng chú ý, vị trí được xác định nạn nhân có thể bị cuốn vào nằm gần khu vực hang, nơi nước đổ mạnh và tầm nhìn hạn chế, gây khó khăn cho công tác tiếp cận.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp với Công an xã Quản Bạ và các lực lượng tại chỗ khảo sát địa hình, đánh giá hướng dòng chảy, sử dụng dây và thiết bị chuyên dụng tìm kiếm tại khu vực chân thác, các khe, hốc đá và mở rộng phạm vi về phía hạ lưu.

Đến ngày 2/9, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được triển khai. Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và người dân thông thạo địa hình rà soát khu vực hang, chân thác, các hốc đá và dọc dòng nước phía hạ lưu.

Phú Nguyễn
#Tìm kiếm cứu nạn #Tuyên Quang #Mất tích du khách #Thác Khâu Làn #An ninh du lịch

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